    高鐵新增夜間直達車首度不停台中 楊瓊瓔：新增班表應「加停台中」

    2025/12/31 15:50 記者張軒哲／台中報導
    台中高鐵站為全線第二大旅運樞紐、且與台鐵新烏日站、捷運綠線三鐵共構。（記者張軒哲攝）

    台灣高鐵將於2026年2月2日新增的夜間直達車1985車次，週一至週五晚間10時南港發車，不停台中站，立委楊瓊瓔指出，台中高鐵承載中彰投廣大通勤、就醫、就學與商務需求，要求新增班表應「加停台中」。

    台中高鐵站為全線第二大旅運樞紐、且與台鐵新烏日站、捷運綠線三鐵共構，台灣高鐵將於2026年2月2日起新增每週6班夜間南下列車，總班次增至1134班，以因應深夜旅客需求，其中1985車次為高鐵史上首度不停靠台中站的直達車，新班表自2026年1月5日凌晨開放購票。

    楊瓊瓔表示，直達車確實可縮短北高區間時間，但若一刀切地排除台中停靠，將錯置交通運量、忽視台中高鐵運量需求，對整體公共運輸吸引力、節能減碳與道路壅塞治理都不利，台中是全線第二大站，有運量、有轉乘、有區域支撐功能，任何增班方案都應將台中納入核心節點之一。呼籲高鐵公司盡速研議各站點運量，於公布新班表前提出台中停靠之調整方案與時程，確保春節與開學前後旅運高峰能順利銜接。

    台灣高鐵指出，新增的夜間直達車1985車次（週一至週五晚間10時南港發車）不停台中站，主要服務南部旅客快速返家。台中站旅客可改搭其他夜間南下列車，如週六1575車次（晚間10時30分南港至台中，不停板橋、苗栗），或現有1563車次（週五、日南下，微調桃園、新竹時間後仍停台中）。

