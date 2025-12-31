46隻兔子丟草叢！飼主棄養竟是不爽兒子被咬傷 遭開罰不得領回

芎林28日被人發現有46隻兔子遭遺棄，新竹縣動物保護防疫所表示，飼主今到所內說明，經初步認定本案已構成棄養事實，將依動物保護法開罰，同時飼主不得再行認領或領回動物。（新竹縣議員朱健銘提供）

芎林鄉五華工業區內草叢堆28日被人發現有46隻兔子遭遺棄，新竹縣動物保護防疫所表示，飼主今到所內說明，經初步認定，本案已構成棄養事實，將依「動物保護法」第5條第3項開罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰，同時飼主不得再行認領或領回動物。

近日冷空氣來襲，1959動物保護專線28日下午5點許有民眾通報，五華工業區內草叢堆有大量兔子遭到丟棄，竹縣動保所立即派員到現場查處，並執行救援。縣議員朱健銘表示，經志工救援總共46隻，有獅子兔、迷你兔、道奇兔和一般品種兔，很遺憾其中1隻兔子可能因氣溫低暴斃，其他45隻都安置在動保所內。

動保所表示，已帶回所內收容安置的45隻兔子，經專業人員初步檢視，部分兔子有受傷或體況不佳情形，其餘健康狀況大致良好。

動保所所長何志豐指出，飼主今日到所內說明並陳述相關意見，經該所初步認定，本案已構成棄養事實，依法飼主不得再行認領或領回動物。

據悉，飼主聲稱因兒子遭兔子咬傷，一氣之下，不想再養兔子了，才會將兔群丟到草叢。

至於該批兔隻的後續處置方式，動保所表示，仍在研議中，將以動物福利為最高原則，就兔隻的健康狀況、照護需求及安置可行性進行整體評估，後續不排除採取開放認養或其他適當安置措施，以確保動物均能獲得妥善照顧。

新竹縣動物保護防疫所表示，將就兔隻的健康狀況、照護需求及安置可行性進行整體評估。（新竹縣議員朱健銘提供）

