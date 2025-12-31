為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蔡依林開唱撞北市跨年 大巨蛋維安升級、接駁專車延長時間

    2025/12/31 15:38 記者董冠怡／台北報導
    蔡依林今天在大巨蛋開演唱會。（記者董冠怡攝）

    蔡依林今天在大巨蛋開演唱會。（記者董冠怡攝）

    天后蔡依林今晚將登上台北大巨蛋，進行第二場《PLEASURE》世界巡迴演唱會，適逢台北市政府前廣場跨年晚會，預期周邊將湧入人潮，遠雄巨蛋公司表示，園區內外高規格安檢及維安，散場免費接駁專車延長服務時間至明天（1日）凌晨1點半。

    遠雄巨蛋指出，大巨蛋散場免費接駁專車從晚間10點半至1月1日凌晨1點半，5至10分鐘一班，開往捷運松山新店線方向，並直達南京三民站。

    演唱會期間，主辦單位實施嚴格入館安檢作業，設置金屬探測門，工作人員也會以手持式金屬探測器，檢查所有入館觀眾。因應跨年人潮，同步啟動園區整體安全應變機制。

    遠雄巨蛋提到，今天白天至明天凌晨，共計動員100名工作人員以上，提升夜間保全能見度、擴大巡邏範圍，全面強化園區警戒網，以及智慧營運中心加強偏僻及人煙稀少區域即時監控。

    第一線保全與清潔人員已完成緊急事故教育訓練，如遇突發狀況，將以人員疏散與安全保障為優先，迅速啟動聯防通報機制。市警局也在園區及周邊派駐135名警力，疏導交通與維安。

    大巨蛋接駁車上車處，位於光復南路東側、近市民大道口。（記者董冠怡攝）

    大巨蛋接駁車上車處，位於光復南路東側、近市民大道口。（記者董冠怡攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播