    生活

    珍寶貝未來創新協會結合板橋湳興里 成立社區照顧關懷據點

    2025/12/31 14:50 記者翁聿煌／新北報導
    湳興里志工帶著80多歲阿嬤（左3）一起唱跳歡樂舞曲。（記者翁聿煌攝）

    新北市珍寶貝未來創新協會結合板橋區湳興里31日成立社區照顧關懷據點，這也是新北市第637處據點，珍寶貝未來創新協會理事長林玉燕表示，搶在明年農曆馬年前，協會成立第一處據點，湳興里長洪雅鈴說，據點初步開放3天、6個時段，有各式健康促進和養生保健、藝文音樂等課程，歡迎長輩參加。

    新北市社會局長李美珍表示，珍寶貝未來創新協會是由最有活力的動健康老師林玉燕，揪團多位教育界老師、藝文工作者、時尚造型師等熱心志工成立，已在三峽區結合西蓮淨苑道場寬闊明亮、莊嚴殊勝的空間成立博雅銀髮俱樂部，現在又趕在歲末年初，結合板橋湳興里成立協會第一個據點，未來還要繼續擴展，實現高齡再進化的夢想。

    李美珍說，新北長輩已高達80萬3千多人，佔19.86％，即將邁入超高齡社會20％；其中板橋區長輩有11萬2千多人，占全區人口20.47％，已是超高齡，市府因應超高齡社會，另有松年大學、動健康八力、青銀電競、無人機足球運動等，希望讓長輩在地安老、健康樂活。

    湳興里志工帶著80多歲的阿嬤唱跳草蜢的失戀陣線聯盟和充滿歡樂的耶誕舞曲，阿嬤穿戴紅衣紅帽，跟著一起舞動，充滿活力。主持人林淑蕙老師笑稱阿嬤只有18歲，眾人響起熱烈掌聲鼓勵。

    洪雅鈴表示，據點初步開放一、三、五上下午共6個時段，課程內容包含營養飲食、藝文飾品手作、桌遊、健康趣運動、手指曼波、音樂體適能等，歡迎長輩參加。

    珍寶貝未來創新協會結合板橋湳興里成立社區照顧關懷據點，為新北市第637處據點。（記者翁聿煌攝）

