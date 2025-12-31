教育部調高教師3項待遇 全教產：應提升行政加給並隨物價調整

教育部今天宣布調高教師導師費、鐘點費，以及增行政工作獎金等，全教產認為，與基層期待有落差。（資料照）

教育部今天宣布調高教師導師費、鐘點費，以及增行政工作獎金等，全教產認為，與基層期待有落差，且應考量教師薪資的調整，未來隨物價指數每年調整，並應透過提升行政加給而非額外工作獎金來吸引老師投入行政工作。

全教產理事長林蕙蓉指出，導師加給國中小凍漲13年、高中凍漲8年，現調整為4000元雖已有進步，然離全教產去年所主張的5000元，甚至基層期待導師加給應該6000元以上的目標，仍有一段距離，教育部應該繼續努力逐步調整，甚至應該隨物價指數，比照勞工每年調整。

對於新增行政工作獎金依學校班級數50班區分，林蕙蓉表示，全國僅40所國中達50班以上，此級距對基層不公平，同樣數量的公文到學校，不管大校小校都要處理、訂計畫、排活動、做調查，這樣的訂定不公平也可能造成更多紛爭。且換算成基本工資，僅10小時，對於每天都在加班的行政人員沒有吸引力，呼籲教育部應全面提升行政加給，而非僅給額外工作獎金。

此外，針對完全中學高中部及國中部擁有2套行政系統，及加倍的工作量，在此次調升過程中完全未交代，教育部長期忽略完全中學的基層教師，對此深表遺憾。

在行政減量的部分，林蕙蓉表示，教育部僅管理自己的行政減量，忽略了各部會、各縣市政府、各局處的轉文、來文、每一個公文都要耗費行政人員非常多的時間，行政職務額外的加給要以工作表現來看，使教育部的行政減量僅淪為口號。

