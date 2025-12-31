為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    盼促進生育率 「幸福苗栗 好孕來 」補助方案元旦上路

    2025/12/31 14:36 記者蔡政珉／苗栗報導
    盼促進生育率，「幸福苗栗 好孕來 」補助方案元旦上路。圖為苗縣府衛生局。（資料照）

    盼促進生育率，「幸福苗栗 好孕來 」補助方案元旦上路。圖為苗縣府衛生局。（資料照）

    少子化問題日益嚴重，甚至被認為屬於國安危機，苗栗縣多位縣議員也曾於議會盼增加「催生」方案盼提高生育率。苗栗縣政府指出，「幸福苗栗 好孕來 」補助方案自元旦起推動至用罄為止。

    苗縣衛生局也表示民眾需注意補助資格：卵巢功能檢查補助為設籍苗縣6個月（含）以上之25歲（含）至40歲（含）生理女性或配偶任一方設籍苗縣6個月（含）以上者；婚後孕前健康篩檢補助內容為配偶任一方設籍苗縣6個月（含）以上已婚且尚未生育第一胎縣民；體外受精人工生殖技術補助資格為配偶任一方設籍於苗縣6個月以上。

    至於孕婦（初期）唐氏症篩檢與子癇前症篩檢資格，為設籍苗縣6個月（含）以上且懷孕第9至14週婦女，或配偶設籍苗縣6個月（含）以上懷孕第9至14週新住民婦女。

    醫療性取卵（精）補助資格為本人（或配偶）設籍苗縣6個月以上，年齡為18歲以上，未滿41歲以下，且預計經化學治療或骨盆腔放射治療後可能會影響生育功能的罹癌縣民。經由專科醫師認定個案因罹癌須治療而可能影響生育功能者，並由醫師開立診斷證明書（須載明因罹癌需接受化學治療或骨盆放射治療等）；此項補助不與體外受精人工生殖技術補助重複。

