環境部明年起擴大4類碳盤查對象 估影響企業約460家

環境部明年起擴大碳盤查對象，包含服務業、運輸業、醫療機構及大專校院等約460餘家，應於每年4月30日前完成前一年度的溫室氣體排放量盤查與登錄。

碳盤查就像幫企業量體重，了解自身碳排量以擬定減碳「瘦身」策略。環境部表示，明年起擴大碳盤查對象，包括：服務業、運輸業、醫療機構及大專校院等，預估新增約460家企業，明年起應於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄。

環境部表示，目前強制碳盤查登錄對象，主要為1年直接排放和用電間接排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量，這類業者在該年4月30日前，須完成去年的溫室氣體排放量盤查登錄作業，並於10月底前完成查驗作業。

環境部今年3月公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，表示自2026年起，包括服務業、運輸業、醫療院所、大專校院等，應於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄。

環境部續指，此次擴大盤查主要是要建立碳盤查基本功，促進減碳節能措施，加大減碳力道，因此採「三不一沒有」原則，包括：不會麻煩、不須委外、不須查驗、沒有要收碳費。預估此次擴大盤查新增約460家企業，以及其附屬約1萬7000個門市據點。

環境部也於本月19日修正發布「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」部分條文，使盤查作業貼近擴大列管事業的實際情形，對於擴大列管事業邊界內相同類型的逸散排放源，若其排放量低於事業總排放量0.05％，且未達5公噸二氧化碳當量者，可連續2年採用最近1期經盤查登錄的排放量。

環境部續指，擴大碳盤查對象中，若特約或加盟門市是由另一事業兼營，擴大列管事業至少須盤查該門市的外購電力等能源間接排放量，反映實際排放情形。

