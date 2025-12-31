為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全校都是主角！風櫃國小成果發表會 家長掌聲笑聲不斷

    2025/12/31 14:30 記者劉禹慶／澎湖報導
    風櫃國小成果發表會，以西遊記表現交通安全宣導。（風櫃國小提供）

    風櫃國小今（31）日舉辦學期成果發表會，全校學生輪番上場、人人都是主角，展現一學期以來在藝術、語言、環境教育與生活素養等面向的多元學習成果。活動內容精彩豐富、節目緊湊，現場家長笑聲與掌聲不斷，氣氛溫馨熱鬧。

    活動由烏克麗麗團隊與英語歌唱熱情開場揭開序幕，4、5年級學生則帶來陶笛與口琴演奏。成果發表會更強調「學以致用」。4年級學生重現代表學校參與全國水巡守隊的學習歷程；3年級學生化身小小主播，進行「風櫃新聞報報」，以中英雙語呈現學習成果；5年級學生則以雙語示範正確穿著救生衣，並介紹美展作品的創作理念。

    壓軸登場的6年級學生創意十足，將經典故事《西遊記》巧妙融入交通安全宣導。此外，2年級學生表現同樣精彩，帶來鋼琴獨奏分享；另一組2年級學生則以清晰的口語表達與穩健台風，介紹「風櫃盟軍桌」的歷史故事由來。活動尾聲更驚喜邀請神秘嘉賓 Fulbright外籍教師獻唱中文歌曲。

    風櫃國小校長林妍伶表示，感謝家長長期支持學校辦學。學校團隊致力提供孩子多元發展與豐富的生活學習體驗，讓孩子在嘗試中學習，即使試錯也無妨，重要的是持續的引導與陪伴。

    她強調，風櫃的孩子要堅持基本禮貌、良好的學習態度與品格教育，培養感恩的心，學會關懷並愛這個世界，更期盼孩子在沒有人看見時，也能做出正確且適當的選擇，這正是幫助孩子迎向未來、建立判斷力的重要基礎。

    風櫃國小校長林妍伶帶領學生，在家長面前展現學期學習成果。（風櫃國小提供）

