    生活

    新北好茶稱霸國際舞台 2025世界綠茶大賽獲3獎

    2025/12/31 14:14 記者賴筱桐／新北報導
    新北市農業局輔導茶農參與國際評鑑，以特色茶品獲得日本2025「世界綠茶大賽」2座「最高金賞獎」及1座「金賞獎」。（記者賴筱桐攝）

    新北市農業局輔導新北茶農參與國際評鑑，以特色茶品獲得日本2025「世界綠茶大賽」2座「最高金賞獎」及1座「金賞獎」，獲獎數量全國第一，新北市長侯友宜今（31）日在市政會議表揚，肯定茶農結合傳統技術與現代創意打造品牌，提升新北好茶的競爭力，推動產業邁向國際精品化。

    2025年「世界綠茶大賽」吸引來自日本、台灣、韓國等5國共194款茶產品角逐，其中新北市坪林區祥順茶行「祥順・春韻包種」與深坑區茶農蔡金財「清代烏龍茶」，均獲得最高榮譽「最高金賞獎」，三峽區大埔製茶廠「椿月茶語」獲得「金賞獎」。

    「祥順・春韻包種」產品包裝設計延續清代包種茶以毛邊紙包裝的傳統，改採蜂巢牛皮紙包裹，營造懷舊復古美學，兼具環保防撞功能，包種茶湯散發濃郁雅致的梔子花香。茶行由第3代蔡國祥、柯天姿夫婦攜手女兒蔡佩芹共同經營，年產約3000台斤的包種茶與紅茶。

    蔡金財表示，他以清代移植的青心烏龍茶樹製作包種茶，風味稍帶苦味，製程上增加發酵時間，茶湯呈現金黃色澤，並帶有清苦的香氣，運用台灣麻竹筒盛裝茶葉，傳遞自然樸實的台灣特色意象。

    「椿月茶語」由製茶第三代的陳宣和與姜慧姿夫婦聯手研發，設計源自新北的市花山茶花，日文又稱椿花，內盒盛裝台灣橙茶與包種茶2款新北特色茶，以「成功包中」的諧音傳達祝福。

    農業局表示，新北是全國條形包種茶最大產區，蜜綠色的茶湯帶有清新花香，禮盒展現地方特色茶魅力，預計2026年1月下旬上市。

