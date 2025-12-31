為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全民韌性從備災開始 屏縣分兩梯次發送小橘書至31餘萬家戶

    2025/12/31 13:53 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣府民政處副處長楊新發表示，屏東縣分2梯次普發「臺灣全民安全指引」至全縣31餘萬家戶。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣府民政處副處長楊新發表示，屏東縣分2梯次普發「臺灣全民安全指引」至全縣31餘萬家戶。（記者羅欣貞攝）

    為提升全民面對天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等危機挑戰的應變能力，屏東縣33個鄉鎮市公所配合內政部及國防部規劃，分2梯次普發小橘書－「臺灣全民安全指引」至全縣31餘萬家戶，讓家戶落實平時防災準備，當危機來臨時，有準備更安全。

    屏東縣政府民政處表示，全民安全指引手冊由國防部配送至屏東縣預計31萬8200本，第1階段優先配送至偏鄉地區1萬5600本，已於上（11）月28日送達至8個原住民鄉公所，由各鄉公所派員發送至家戶。第2階段本（12）月24日寄達25個鄉鎮市公所，各公所收到手冊後啟動發送至家戶作業，將於2週內完成轄內發放。

    民政處指出，若家戶未收到「臺灣全民安全指引」，可向當地公所、村里幹事、村里長反映，由公所進行補發。另國防部全民防衛動員署同步提供互動式網頁（https://prepare.mnd.gov.tw/），引導民眾瞭解各種災害應變準備，並可下載電子版「臺灣全民安全指引」閱讀使用，讓民眾可利用多元管道取得資訊。

    此外，為培訓防災士，民政處本月也陸續在屏東市公所、內埔鄉公所、東港鎮公所舉辦村里長及第一線民政人員培訓專班，共有244人參加，透過此專班讓更多人知道防災士內容，提升民眾的風險意識及災害專業知識，吸引更多民眾參與，讓防災士成為政府防災、救災最可靠的協力夥伴，全縣目前約已有3000名防災士。

    「臺灣全民安全指引」讓家戶落實平時防災準備，當危機來臨時，有準備更安全。（記者羅欣貞攝）

    「臺灣全民安全指引」讓家戶落實平時防災準備，當危機來臨時，有準備更安全。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府呼籲縣民，全民韌性從備災開始， 有準備更「屏」安。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府呼籲縣民，全民韌性從備災開始， 有準備更「屏」安。（記者羅欣貞攝）

    防災士培訓課程包括基本救命術等內容。（記者羅欣貞攝）

    防災士培訓課程包括基本救命術等內容。（記者羅欣貞攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播