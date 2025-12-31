為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    古地形為設計靈感 台南永康西灣里滯洪池開工打造長260米高架棧道

    2025/12/31 13:43 記者劉婉君／台南報導
    台南市永康區西灣里滯洪池整體環境改善工程開工，將打造長約260米的高架棧道，串聯周邊設施，成為景觀新亮點。（台南市水利局提供）

    台南市永康區西灣里滯洪池整體環境改善工程開工，將打造長約260米的高架棧道，串聯周邊設施，成為景觀新亮點。（台南市水利局提供）

    以古地形為設計靈感，台南市永康區西灣里滯洪池整體環境改善工程，今（31）日開工，將打造長約260米的高架棧道串聯周邊設施，預計明（2026）年9月完工，營造景觀新亮點。

    永康西灣里滯洪池整體環境改善工程經費3000萬元，以「舞動西灣」為設計主題，靈感源自永康大灣古湖泊「鯽魚潭」意象，運用流暢線條的高架棧道，串聯既有的環湖步道、寵物友善公園及兒童遊戲場，在廣場周邊營造常態性水域空間，搭配水生植物綠化，提升整體生態美感。

    台南市水利局表示說明，工程施工範圍主要集中於滯洪池內部，對周邊交通影響輕微，但仍提醒民眾在施工期間行經該路段時要注意安全。

    永康區西灣里滯洪池自2019年完工以來，總滯洪體積達3萬2973立方公尺，有效削減洪峰量，改善大灣、西灣及崑山一帶的淹水問題。隨著周邊重劃區發展與人口移入，此次工程將導入休閒體驗與景觀營造，使滯洪池兼具防災安全與休閒遊憩的雙重功能。

