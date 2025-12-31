高雄跨年三階段交管 輕軌「這兩站」下午5點後暫停上下車

高雄跨年三階段交管，輕軌有兩站傍晚五點後暫停上下車。（高市府提供）

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會，今晚19時在時代大道盛大登場，夢時代周邊道路實施三階段交通管制，輕軌C4凱旋中華站、C5夢時代站自傍晚5點起暫停上下車。

高雄跨年晚會今晚19時在夢時代前的時代大道盛大登場，活動集結海內外17組夢幻卡司，更獨家邀請韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI獻唱，陣容超堅強。

跨年煙火部分，將首度施放10吋花火，總數達6900發、時間240秒，推薦觀賞點包括時代大道、中華五路人行道、金鞏橋，時代公園及前鎮之星。

夢時代周邊道路今天實施三階段交通管制，其中輕軌C4凱旋中華站及C5夢時代站，自傍晚17時起配合人流管制，將暫停上下車服務；市府建議民眾搭乘高雄捷運前往會場，在R6凱旋站下車後步行數分鐘可抵達。

配合散場需求，高雄捷運營運至凌晨2時，輕軌營運至凌晨1時30分，台鐵也將加開列車協助疏運，相關資訊可至高市交通局「跨年專區」（https://www.tbkc.gov.tw/NewYear），台鐵加班車資訊可至官網（https://www.railway.gov.tw/）。

無法到場民眾，今晚間19時起可透過多元平台線上同步嗨跨年，電視轉播部分，無線與有線頻道皆提供服務，包括華視、年代 MUCH 台、壹電視綜合台；串流平臺則有中華電信 MOD（首頁＞2026雄嗨趴-高雄跨年晚會）、Hami Video（首頁＞2026雄嗨趴-高雄跨年晚會）、LINE TODAY、LINE VOOM。網路直播方面可鎖定臉書平台陳其邁市長、高雄市政府、高雄旅遊網。

高雄跨年交通資訊。（高市府提供）

