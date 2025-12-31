為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週末寒流來襲 農糧署籲農作物也要禦寒

    2025/12/31 13:57 記者楊媛婷／台北報導
    農糧署提醒，因應大陸冷氣團來襲，農作物也要加強防寒措施。（農糧署提供）

    這週末寒流將來襲，預計這週五到週日氣溫可能連3天降到10度，天氣急凍下，農業部農糧署提醒，農民要做好防寒措施，避免寒害造成農產損失，已達採收期的蔬果可先行採收，若發現寒害災情，除通報當地區公所外，也可透過農業天災現地照相APP拍照留存佐證。

    氣象署預報資料指出，2026年1月2日到4日會有強烈大陸冷氣團來襲，4日起雖然冷氣團稍微減弱，但新竹以南地區日夜溫差大，農作物都要做好防寒措施，包含不耐寒的蔬果、花卉等可透過塑膠布或稻草等覆蓋，或透過畦溝灌水或葉面灑水方式，以達保溫防寒效果，已屆採收期蔬菜可及早採收，或也可透過酌量增加施用鉀肥，增加耐寒力等。

    農糧署指出，農民若遇到寒害災情，可主動向當地公所通報，農民也可先行拍攝災損照片，但內容要有拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等，也可透過「農產業天然災害現地照相APP」，拍攝災損照片作為佐證，若是用該APP拍攝當次災害損失照片，並於天災救助公告受理期間內上傳農業部資料庫，且經基層公所認定損失率超過20%，可免實地勘查。

