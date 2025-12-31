教育部提升教師鐘點費20％ 代課教師工會：歷年最大調幅 盼有制度化規範

教育部今天宣布提高導師費、鐘點費等教師待遇，並增行政工作獎金。（資料照）

教育部今宣布調漲教師鐘點費與導師費等教師待遇，預計有30萬人受惠，全國代理暨代課教師產業工會指出，鐘點費20%的調整是台灣教師鐘點費歷年最大幅度，工會對此表示肯定，也盼能進一步研擬制度化規範，建立鐘點費與物價指數CPI連動的定期調整公式，讓教師鐘點與導師津貼能隨社會整體物價水準穩健成長。

黃湘仙指出，此次鐘點費調整相較於2022年僅5%的調幅，此次調整展現政策誠意，國小、國中及高中鐘點費均有明顯提升，堪稱送給教育現場的重要新年大禮。不僅讓代課教師、代理教師與正式教師同步受益，也有助於改善校內教師分擔鐘點授課時的實質回饋，對於緩解教師荒、提升教育職場吸引力，具有正面效果。

黃湘仙分析，合理的鐘點費與導師費水準，直接影響教師是否願意投入教學、承擔額外授課與導師責任。此次調整對於補足長期被忽視的鐘點與導師工作價值，具有關鍵意義，亦有助於各校在招募代課教師與調整校內人力配置時，提供更具吸引力的薪資條件。

不過，回顧歷次調整，鐘點費上一次調漲已是2022年的約5%，再往前則為2018年，顯示教師相關津貼長期追不上物價上漲速度。此次雖一次性大幅調整，某種程度也反映過去多年累積的薪資落後問題。

因此，黃湘仙也向教育部喊話，盼能進一步研擬制度化規範，建立鐘點費與物價指數CPI連動的定期調整公式，讓教師鐘點與導師津貼能隨社會整體物價水準穩健成長，避免再度出現多年未調、一次大漲的結構性問題。

黃湘仙強調，穩定且可預期的薪資調整制度，才是留住教育人力、提升教學品質的根本。期待教育部持續與教育團體對話，共同為台灣教育人力打造更具吸引力與永續性的制度環境。

