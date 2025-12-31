無視批評聲浪拆除陳奇祿故居 民團籲監察院糾正台灣大學

已故前文建會主委陳奇祿在溫州街的故居，被文資審議委員會認為不具文資價值。（資料照）

搶救台灣文史故居聯合、民進黨立委郭昱晴國會辦公室今共同舉行「歲末突襲拆毀陳奇祿故居，台北跨不出文化願景年」記者會，批評台灣大學無視監察院調查意見、社會巨大批評聲浪與在地社區抗議，於耶誕節前夕火速拆除台灣文化先驅──首任文建會主委陳奇祿故居；會中並提出請監察院糾正台大等5項訴求。

未列古蹟且結構受損 台大：基於安全才拆除

對此，台大稍早澄清表示，台北市政府相關文化資產審議委員會於第185次會議已經審議，「未」指定該日式宿舍為古蹟、歷史建築或紀念建築，又考量到其結構已受損，基於安全考量依法取得拆除執照後才啟動工程。

「在台北市政府歲末只剩跨年晚會歡唱之際，城市的文化願景卻被徹底忽視。」搶救台灣文史故居聯合批評，台大以「拆除」取代社會對話，再度示範了台灣最壞的文化資產教育。

搶救台灣文史故居聯合指出，過去兩年，台北市文資審議品質粗暴離奇，接連否定曹永和、陳奇祿兩位台灣學大師故居的文化價值；而手握大量國有財產管理權的台大，更以七成公有地配合三成私有地都更，稀釋公共價值、變相私有化，坐收龐大利益，卻踐踏文化資產作為全民公共財的核心精神。

搶救台灣文史故居聯合並提出5項訴求，包括：請監察院糾正台大校方，對檢討報告毫無改進作為，總務體系執意拆除、惡意棄置校外日式宿舍；請財政部（國有財產署）全面檢討台大校外國有土地管理情形，未善盡責任者，立即收回管理權；請教育部督促台大，重視文資教育、社會責任與對大學里社區的回饋。

此外，請文化部正視自身歷史失憶，停止在官方敘事中漠視陳奇祿主委的存在；請全民監督台大百歲紀念基金用途，超出硬體館舍所需款項，應用於修復、重建陳奇祿與曹永和故居。

