國科會TTA號召140家新創與供應商 前進明年CES秀台灣AI國力

全球最大消費性電子展CES 2026將在明年1月6號到9號舉行，國科會今（12月31日）號召57家科技新創與83家供應鏈廠商共140家公司，浩浩蕩蕩赴美國參展CES，大秀台灣AI國力；如有新創半導體生物晶片與AI平台，可透過血液篩檢出腫瘤細胞；亦有廠商開發即時AI學習系統，因應智慧製造流程。

國科會主委吳誠文表示，國科會旗下的台灣科技新創基地（TTA）今年遴選57家新創赴美，不僅展現高度創新性與產品成熟度，更獲得國內外供應鏈的實質支持。而這次同步邀83家供應鏈與新創團隊共同亮相，有助提升國際洽談、訂單合作與市場拓展。

TTA也將在CES設台灣館攤位，從「食、醫、住、行」4大範疇切入，具體呈現科技新創轉型應用；吳誠文說，台灣館將以「Daily TAIWAN」為主題，大秀台灣AI國力。

CES也公布2026年新創獎，台灣有4家新創團隊從全球3600件作品中脫穎，帝濶智慧科技（DeCloak Intelligences）、史詩科技（Epic Tech Taiwan）、華得生技國際（HUA TEC International）與憶象（Memorence AI）等。

如帝濶智慧科技得獎作品「DeCloakBrain」專為各類機器人設計的AI決策平台，能在不使用原始敏感影像的情況下，仍完成環境判斷與任務執行，可快速導入各類移動、醫療或人形機器人。

史詩科技獲獎的「G.Talk智慧對講系統」將跨入餐飲零售、智慧建築、物業管理等生活服務整合，透過6公克的數位標籤取代傳統硬體，喊出10年可減少26公噸二氧化碳排放。

華得生技的「Nano CAST™」為全球首創結合半導體生物晶片與AI自動化的癌症檢測平台，僅需16毫升血液即可高效率分離循環腫瘤細胞，捕獲率與靈敏度均超過 90%。

憶象的「Operagents」的即時AI學習系統，透過影像擷取，支援企業資料庫擴充，獨家研發「記憶驅動的即時學習」技術，可快速因應智慧製造流程，提升製程品質與效率。

