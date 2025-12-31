帶寵物去旅遊 新北20條寵旅路線、友善店家名單上線了！

新北市動保處規劃20條寵物旅遊路線，提供飼主帶寵物出遊新選擇。（新北市動保處提供）

帶寵物去旅遊，搜尋寵物友善景點可能是讓飼主頭疼的問題之一，新北市府動物保護防疫處長楊淑方說，市府今年大幅展開寵物友善店家與旅遊路線調查，盤點新北友善餐廳、咖啡館、特色商店與文創據點，並建置友善店家推薦地圖、友善店家名單，再推出20條寵物旅遊路線，涵蓋海、山、城、河、林；其中，民眾票選第1名旅遊路線為「淡水紅樹林與老街遊」。

動保處介紹，「淡水紅樹林與老街遊」路線結合自然與人文特色，上午可在紅樹林木棧道散步，下午推車帶毛寶貝遊覽古蹟，最後在淡水河口欣賞夕陽；喜歡沙灘者可參考「白沙灣逐浪小旅行」，拜訪石門洞、麟山鼻等獨特地質奇景，中午在北海岸景觀咖啡休息，午後至白沙灣盡情玩沙，另外，造訪野柳海岸、中角灣沙灘、南雅奇岩也可享受海天一線的開闊視野。

喜歡森林者，動保處說，可選擇結合原民文化、美食與山林體驗的「烏來桶後山」路線，在桶後溪步道欣賞瀑布麗景後，能安排烏來老街品嘗原民美食，下午可以去新店寵物泳池，讓毛寶貝盡情戲水；其他旅遊路線還有適合輕鬆健行的「新店和美山」及「淡蘭古道」、能騎自行車暢遊的「八里左岸」，以及近期熱門的「三重空軍一村」。

動保處表示，旅遊路線規劃的景點，只要遵守「室外繫牽繩，室內不落地」規定，就能快樂暢遊，提醒飼主攜帶寵物出遊前，須確認寵物已施打狂犬病疫苗，需使用牽繩、推車或箱籠，也不要接觸任何野生動物，保護寵物與自然生態。

動保處補充，市府致力推動寵物友善城市，盼透過寵物友善店家推廣，鼓勵更多店家加入友善行列，「友善店家名單」及「毛寶貝旅遊路線」已刊登於動保處網站可供查詢。

