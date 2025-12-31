為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中台灣直達日本首都圈 星宇航空3/30開航台中－東京航線

    2025/12/31 13:06 記者蔡昀容／台北報導
    星宇航空2026年3月30日開航台中－東京航線定期航班。（星宇航空提供）

    星宇航空2026年3月30日開航台中－東京航線定期航班。（星宇航空提供）

    星宇航空持續布局中台灣航網，2026年3月30日將正式開航「台中—東京」航線，是目前唯一由台中直飛東京的定期航班，連結中台灣與日本首都圈。新航線將以Airbus A321機型執飛，每週四班。

    星宇航空執行長翟健華表示，東京作為日本政治、經濟與文化核心，是台灣重要國際往來城市。台中有穩定且成熟的國際客源，長期以來中部旅客多需北上桃園搭機前往東京，此次開航台中—東京航線，大幅降低旅客的交通與時間成本，讓「台中出發」成為更直覺、舒適的選擇。

    為滿足中部市場對日本團體旅遊的需求，星宇航空也與旅行社業者合作推出多元化台中—東京團體行程。以東京為核心起點，延伸串聯日本首都圈與周邊熱門旅遊區域，涵蓋東京市區、東京迪士尼度假區，以及深受旅客喜愛的近郊與跨區路線，包括富士山、河口湖、輕井澤、橫濱等地，讓旅客一次探索關東周邊地區，五天四夜3萬6500元起，詳情請洽可樂旅遊、東南旅遊、雄獅旅遊等旅行業者。

    為歡慶新航線開航，星宇航空同步推出聯名卡專屬優惠。首次申辦「玉山星宇航空聯名卡」正卡，並符合新卡首刷禮資格者，加贈3000哩程，讓旅客從訂票、搭機到累積里程一次到位，為下一趟旅程提前布局。

    星宇航空目前從台中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等航點，2月13日起開航宮古島。

    星宇航空2026年3月30日開航台中－東京航線定期航班。（星宇航空提供）

    星宇航空2026年3月30日開航台中－東京航線定期航班。（星宇航空提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播