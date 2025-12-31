中台灣直達日本首都圈 星宇航空3/30開航台中－東京航線

星宇航空2026年3月30日開航台中－東京航線定期航班。（星宇航空提供）

星宇航空持續布局中台灣航網，2026年3月30日將正式開航「台中—東京」航線，是目前唯一由台中直飛東京的定期航班，連結中台灣與日本首都圈。新航線將以Airbus A321機型執飛，每週四班。

星宇航空執行長翟健華表示，東京作為日本政治、經濟與文化核心，是台灣重要國際往來城市。台中有穩定且成熟的國際客源，長期以來中部旅客多需北上桃園搭機前往東京，此次開航台中—東京航線，大幅降低旅客的交通與時間成本，讓「台中出發」成為更直覺、舒適的選擇。

為滿足中部市場對日本團體旅遊的需求，星宇航空也與旅行社業者合作推出多元化台中—東京團體行程。以東京為核心起點，延伸串聯日本首都圈與周邊熱門旅遊區域，涵蓋東京市區、東京迪士尼度假區，以及深受旅客喜愛的近郊與跨區路線，包括富士山、河口湖、輕井澤、橫濱等地，讓旅客一次探索關東周邊地區，五天四夜3萬6500元起，詳情請洽可樂旅遊、東南旅遊、雄獅旅遊等旅行業者。

為歡慶新航線開航，星宇航空同步推出聯名卡專屬優惠。首次申辦「玉山星宇航空聯名卡」正卡，並符合新卡首刷禮資格者，加贈3000哩程，讓旅客從訂票、搭機到累積里程一次到位，為下一趟旅程提前布局。

星宇航空目前從台中直飛神戶、沖繩、高松、澳門、峴港、富國島等航點，2月13日起開航宮古島。

