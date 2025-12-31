為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    元旦起新北林口、淡水部分路段 208汽機車格收費管理

    2025/12/31 13:03 記者黃子暘／新北報導
    新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，自明年元旦起，林口區福林路、淡水區崁頂五路等路段的208格汽、機車路邊停車格位，實施收費管理。（圖由新北市交通局提供）

    部分路段常因無管制標線而遭佔用，影響交通安全與市容，新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，自明年元旦起，林口區福林路、淡水區崁頂五路等路段的208格汽、機車路邊停車格位，實施收費管理，讓停車資源公平共享，杜絕久佔，不讓路邊汽機車停車格看得到、停不到。

    許芫綺表示，林口區福林路、松柏路部分路段無管制標線，常遭車輛久停佔用，影響交通安全，且破壞市容，交通局劃設汽車路邊停車格管理，以整頓道路空間和市容環境；另外，淡水區崁頂三路、崁頂五路、崁頂五路279巷及新市三路1段等4條路段，市府也新增92格機車路邊停車格位，以紓解機車族停車需求。

    許芫綺指出，林口區福林路、松柏路、南勢一街、南勢四街、中正路57巷路邊汽車格收費時段為週一至週五早上8點至晚間6點，每半小時10元；淡水區崁頂五路路邊汽車格收費時段為週一至週五早上7點至晚上10點，每半小時10元；淡水區崁頂三路、崁頂五路、崁頂五路279巷及新市三路1段路邊機車格，收費時段為週一至週五早上9點到下午5點，計次收費，一次20元。

    交通局補充，如停車未收到繳費單，可透過行動支付App全國繳費網，或至「新北市路邊停車費查詢網查詢、繳費，避免逾期受罰。

