台南免費小旅行！跟著女路走一圈 拍照、聽故事一次搞定

深耕地方地景，看見在地女性勞動力。（南市社會局提供）

想要放鬆又有深度的假期嗎？台南推出一條超有感的小旅行「女路」，把性別平權變成可以走、可以拍、可以感受的體驗！延續國家婦女館「女路啟航」精神，南市把女路行動帶進各行政區，用走讀的方式，讓大家重新看見女性在日常生活裡的力量與貢獻。

「女路」不是普通導覽，是一場「用腳走、用心感受」的小旅行。左鎮女路推薦從老街出發，另有台南女路經過臨水夫人廟、巷弄小路，邊走邊聽在地女性的生活故事。有的是顧家的日常、勞動的辛勞，有的是與土地緊密相伴的點滴，每一步都充滿故事感，非常適合拍照打卡、拍短片紀錄。

更酷的是，女路導覽的故事主角，其實就是在地婦女！透過市府的導覽培力與共學課程，她們從參與者變成勇敢說故事的人，讓這條路不只看風景、聽歷史，更能感受到女性的生命力。

社會局長郭乃文說，「左鎮女路」是台南落實性別平權的重要行動，希望大家在走小旅行的同時，也能理解女性在地方發展中的關鍵角色，感受社區溫度。

想要來場 IG 感、故事感滿滿的小旅行嗎？用雙腳聽她的故事，走一趟會記很久的台南。導覽資訊與報名方式，可洽南市政府社會局，或南市婦女福利服務中心臉書粉絲專頁。

講述女力故事，女性在社會多元價值。（南市社會局提供）

