教育部調高中小學教師待遇 全教總：遲來調整

教育部今宣布調升中小生教師待遇，全教總呼籲調薪法制化。（記者楊綿傑攝）

教育部今宣布提高導師職務加給、鐘點費及增給行政工作獎金等，全教總理事長侯俊良表示，教育現場亟需正向支持，雖是遲到許久待遇調整，仍正面看待，但調整項目、調薪幅度、調薪法制化等都與長期倡議有不小落差，呼籲行政院與教育部通盤研議，大幅調高學術研究加給與各項職務加給，並建立定期調整機制，以提升教師士氣與教育品質。

侯俊良認為，調薪項目與幅度仍不符期待，應增列專責輔導職務加給，並與教師專業加給同步調整，此外，專科以下私立學校的鐘點費甚至都還沒有規範，導致許多私校教師的鐘點費極低或沒有標準可言，呼籲教育部也要規範其比照公立學校，確保教育場域的勞動條件能一致；而幼兒園內不論身份別，教保費與導師職務加給，均應按實際從事狀況支付。且相關調整均應回溯至114年8月1日，並應儘快建立定期調整與調幅機制。

請繼續往下閱讀...

此外，教師專業加給也應同步調整的主張，侯俊良說明，教師薪資結構中的「學術研究加給」，是教師專業知識與學術貢獻的核心部分，其數額應與社會經濟發展及教師養成成本同步，但此次調整竟未同步予以調整，實難舒緩教育現場「人才留任」與「招募困境」。

而針對兼任行政獎金部分，侯俊良指出，行政職務加給是法定的教師待遇，「全國教師會」14年前即要求教育部應儘速處理高級中等以下學校組長加給單一薪級化議題，獲歷任教育部長正面回應，但此次調整仍以「兼任行政獎金」帶過，且發放標準與方式可能衍生後續諸多問題，呼籲回歸法制，直接提高行政職務加給，並落實各級學校組長加給單一薪級化，以根本解決問題。

至於行政減量，侯俊良說，這仍待跨部會協作，教育部所列舉行政減量成效，與學校現場感受仍有不小落差，教育部除持續精簡行政作業，停止非必要之資料填報、訪視評鑑、研習訓練、競賽活動外，亦應堅持教育主體性，拒當跨部會的施政提款機，才能真正減輕教師與行政同仁壓力，讓學校教育回歸教學本位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法