中捷藍線已完成期末報告審查 首標「BC11標土建工程」全長約2.49公里

中捷藍線外型模擬圖。（市府提供）

台中捷運藍線建設計畫取得階段性突破，高架段細部設計已於今年12月順利完成期末報告審查，捷運工程局指出，藍線自5月決標後，依序於8月完成期中審查，10月辦理招商說明會，並於12月啟動採購公開閱覽，而路線段首標「BC11標土建工程」全長約2.49公里，則是為明年度首要發包項目。

捷運藍線全長24.78公里，規劃西起B1台中港臨港路的港務公司附近，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至B20新建國市場附近，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠。

捷工局長蘇瑞文指出，繼「龍井機廠統包標」啟動後，路線段首標「BC11標土建工程」為明年度首要發包項目。此標案全長約2.49公里，範圍內共設置3座車站，分別自臨港路臺中港端起設置B01站，沿台灣大道梧棲國小側設置B02站，最終於童綜合醫院附近設置B03站。BC11標不僅是進入海線的關鍵門戶，更負有串聯港區與市區路網之重任。

蘇瑞文表示，藍線是促進台中海線與市區共榮的關鍵動脈，市府團隊將維持高效率節奏，BC11標預計於2026年農曆年前公告招標，並以2026年中進場施工為目標

捷工局表示，市府在追求效率之際，對品質管控嚴加把關。高架段細部設計（涵蓋B01至B08站）針對橋梁垂流髒污、排水、防潑雨等項目進行設計優化，並導入偏心墩柱以提升道路車流效率。此外，對於大甲斷層耐震安全、海濱鹽害與強風環境也規劃耐候對策，打造更舒適的運輸環境並兼具韌性與美學的公共工程。

中捷藍線B01站川堂層模擬圖。（市府提供）

