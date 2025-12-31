新北第二行政中心上樑 侯友宜：新北發展里程碑

新北市府建置第二行政中心（簡稱二辦），預計明年啟用，目前工程進度已經完成主體建築鋼構，今（31）日舉行上樑祈福。（記者黃子暘攝）

新北市府在三重區捷運先嗇宮站旁建置第二行政中心（簡稱二辦），預計明年啟用，目前工程進度已經完成主體建築鋼構，今（31）日舉行上樑祈福儀式。市長侯友宜指出，二辦預計明年12月完工，將建置報案中心、緊急應變中心等，盼帶動大漢溪以北地區發展；此案關聯板橋醫療園區、市立聯合醫院三重院區第三醫療大樓興建，未來警察局遷入二辦後，也將針對板橋原址進行府中廣場風貌再造，成為新北發展里程碑。

工務局長馮兆麟、主任秘書李仲昀指出，二辦為地上26層、地下4層的鋼骨建築，規劃地下1至4樓為停車場、捷運聯通道等，1至6樓規劃衛生所、幼兒園等，7至22樓將有警察局、衛生局、交通局等局處遷入，23至26樓則為災害應變中心、智慧運輸中心等；整體以「城市大公園」規劃，以空中廊道銜接行政大樓與中央公園，公園、廣場（含捷運聯通道）部分預計明年6月30日完工，二辦本體結構工程超前3個月，預計明年9月30日取得使用執照。

侯友宜表示，新北發展策略以板橋新板特區、新莊副都心與三重二辦為三大軸心，結合新店十四張與蘆南蘆北，形成3條微笑曲線，推動整體開發，二辦完工後預計可容納3000名市府員工，盼藉此推動區域發展。

侯友宜也說，二辦興建牽涉衛生局搬遷，這攸關板橋醫療園區建置，此案正準備招商，而三重衛生所搬進二辦後，也將興建三重聯醫第三醫療大樓，盼在他卸任前開始動工，另外府中也將等警察局搬遷後進行風貌再造，二辦相當於新北發展的里程碑。

秘書處、工務局補充，此案主體鋼構吊裝完成後，外牆與室內隔間工程持續進行，各局處的精裝修作業也提前展開，以期達成明年底完工啟用目標。

