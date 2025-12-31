為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    全國首座人工輕艇激流賽道鍍金 宜蘭連7年獲17座金質獎

    2025/12/31 13:06 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭安農溪輕艇激流標桿競賽場，是台灣首座國際級人工激流賽道，今年因應2025雙北世界壯年運動會啟用，獲國內外選手好評。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭安農溪輕艇激流標桿競賽場，是台灣首座國際級人工激流賽道，今年因應2025雙北世界壯年運動會啟用，獲國內外選手好評。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭安農溪輕艇激流標桿競賽場，是台灣首座國際級人工激流賽道，今年因應2025雙北世界壯年運動會啟用，獲國內外選手好評，更獲頒行政院公共工程委員「公共工程金質獎」殊榮，這也是宜蘭連續7年內累計第17座金質獎。

    宜蘭縣政府水利資源處主辦、教育處洽辦「宜蘭縣水上運動訓練中心－安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程」，向運動部（前身體育署）爭取2億元補助款及自籌7千萬經費，打造一座專業、安全且符合國際級標準競賽場地。

    宜蘭縣府水資處表示，賽道啟用後的第一場重大賽事，為2025世界壯年運動會輕艇激流標桿賽，吸引世界6國共28位選手開箱分享，也見證台灣在推廣水上運動與培訓專業選手的重要里程碑。

    水資處強調，安農溪輕艇激流標桿競賽場，是國內首座體育設施結合水利技術指標工程，除落實防洪安全、生態保育等挑戰，也導入智慧化油壓監控系統，可精準控制及預防倒伏堰壓力過高，提升安全管理機制，另藉由可調整式擋水塊相互配合，創造出不同難易度激流訓練及競賽環境，減少選手及教練海外移地訓練費用及時間。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，「安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程」今年獲得金質獎「水利類（第二級）優等獎」，為宜蘭縣締造連續7年內，累計17座金質獎佳績，包括7座建築類、5座水利類，2座設施類，2座維護管理類、1座土木類，展現長年努力打造高品質的公共工程成果。

    宜蘭縣政府水利資源處主辦、教育處洽辦「宜蘭縣水上運動訓練中心－安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程」，向運動部（前身體育署）爭取2億元補助款及自籌7千萬經費，打造一座專業、安全且符合國際級標準競賽場地。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府水利資源處主辦、教育處洽辦「宜蘭縣水上運動訓練中心－安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程」，向運動部（前身體育署）爭取2億元補助款及自籌7千萬經費，打造一座專業、安全且符合國際級標準競賽場地。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭安農溪輕艇激流標桿競賽場，今年獲頒行政院公共工程委員「公共工程金質獎」殊榮，這也是宜蘭連續7年內累計第17座金質獎。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭安農溪輕艇激流標桿競賽場，今年獲頒行政院公共工程委員「公共工程金質獎」殊榮，這也是宜蘭連續7年內累計第17座金質獎。（宜蘭縣政府提供）

