迎接2026！ 全台跨年晚會、煙火秀 「活動懶人包」一次看

2025年即將邁入尾聲，全台各縣市準備在今（31）日舉辦2026年跨年活動。圖為新北市政府預計今晚在淡水漁人碼頭、八里左岸舉辦的「閃耀新北 1314跨河煙火」活動。（新北捷運公司提供）

2025年即將邁入尾聲，但今（31）日受到東北季風影響，中部以北、宜蘭地區低溫有雨，中南部地區天氣相對穩定，民眾出門參加跨年活動，務必穿好保暖衣物，觀賞跨年煙火建議選擇東北季風上風處、觀賞元旦曙光地點則以中南部平原地區與離島為佳。本報也為讀者整理，全台各縣市已公布的2026年跨年活動。

基隆市

跨年煙火秀施放地點：虎仔山「KEELUNG 地標」。特別亮點：基隆港區大船鳴笛，為新年揭開序幕。施放時間：114/12/31 24:00－115/1/1 00:10。推薦觀賞點：海洋廣場、國門廣場、微風東岸。跨年市集：國門廣場，114/12/31 17:00－115/1/1 00:30。

《台北跨年回基隆 有免費接駁車、台鐵加班》為讓基隆市民在參加台北跨年晚會後能平安快速返家，基隆市政府結合客運業者及台鐵，規劃接駁專車、台鐵加班車及市區公車加開班次。

台北市

《3處河濱公園 遙望台北101跨年煙火》台北市政府工務局水利工程處開放彩虹、美堤、觀山3處視野良好的河濱公園，讓民眾可以在31日晚間利用這3座公園，從遠處欣賞101煙火。

《北市山林跨年 登高看煙火迎曙光》台北市工務局大地工程推薦民眾「登山賞景、山林跨年」，並指出「台北大縱走」（Taipei Grand Trail）及四獸山步道群，是許多登山愛好者心中的跨年秘境。

《北市2處賞跨年煙火秘境 遠眺盆地燈火交織不擠人》台北市政府工務局大地工程處表示，推薦民眾31日晚間前往「碧山露營場」與「圓山風景區」，2處地點視野遼闊、環境清幽，是絕佳的觀賞煙火地點。

《台北跨年散場、大巨蛋演唱會疏運大作戰 接駁公車+捷運搭綠線免費》公共運輸處表示，已規劃3線散場接駁公車，因應跨年民眾運輸服務需要；當日台北大巨蛋舉辦演唱會，也規劃免費接駁車。另鼓勵跨年散場人潮搭松山新店線（綠線），特定站點進站可享車資免費優惠。

新北市

《全台最早 新北跨年煙火 12月31日20：26施放》全台最早跨年煙火秀「閃耀新北1314跨河煙火」，將於31日晚間8點26分施放，時間長達13分14秒，今年以淡水、八里雙主場雙舞台形式舉辦，邀請20組台日韓歌手演出。

《淡江大橋首發！新北跨河煙火今晚8點26分登場 3萬5千發炸裂夜空》新北市政府31日晚間將在淡水漁人碼頭、八里左岸舉辦「閃耀新北 1314跨河煙火」活動，今年在淡江大橋上、下游採取「雙主場」施放模式，不論民眾身處淡水或八里，都能無死角欣賞煙火炸裂的絕美瞬間。

《加強淡水八里跨年疏運 新北捷3線12/31起營運42小時不打烊》新北大眾捷運公司指出，淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線將31日起連續營運42小時不打烊，並提醒旅客跨年期間人潮眾多，請在搭乘時留意周遭狀況，若發現異常人事物，請立即使用車廂對講機通報或通知站務人員。

《搶先迎2026！全台最早跨年煙火新北開炸 淡水八里50攤市集3點登場》以淡水、八里雙主場雙舞台形式舉辦的「閃耀新北1314跨河煙火」，兩地將於下午3點起同步推出集結異國美食、職人手作與在地品牌的主題市集。

桃園市

《桃園跨年晚會雙主場 龍潭賞火舞》桃園市政府觀光旅遊局整理跨年活動，包括「2026桃園ON AIR跨年晚會」、龍潭區龍潭大池特技火舞與270秒煙火秀、蘆竹區「大古山馬上有錢跨年晚會」、桃園神社「大晦日．除夜之鐘」儀式。

《桃園跨年晚會 分區「交通快打」應變報》桃園市政府對「2026桃園ON AIR跨年晚會」規劃便民交通疏運措施，括提供免費接駁車從會場往返桃園、中壢火車站，桃園機場捷運41小時不收班服務。

《2026龍潭大池跨年煙火音樂會 施放270秒璀璨煙火》桃園市政府文化局、觀光旅遊局、客家事務局、青年事務局及龍潭區公所於31日晚間，在龍潭區龍潭大池共同舉辦「2026龍潭大池跨年煙火音樂會」。

《桃園ON AIR跨年晚會 虛擬偶像與樂天女孩共演打造科技新體驗》「2026桃園ON AIR跨年晚會」31日晚間7點，在桃園青埔樂天桃園棒球場及亞洲矽谷IOT戶外廣場雙場地同步登場。

新竹縣

由六福村主題遊樂園主辦的「2026六福跨年YA！派對」，預計31日下午1點開放入園，園方除準備一系列精彩表演、跨年音樂派對，還會在元旦凌晨施放璀璨煙火秀。

《大新竹跨年晚會 300秒倒數煙火秀》大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」將於31日晚間登場，下午4點至晚上10點，安排接駁車往返竹北與活動會場；回程則自晚上9點起至翌日元旦凌晨1點，從會場出發，行經縣政府、體育場、喜來登飯店及高鐵站。

新竹市

《大新竹跨年演唱會12/31登場 交通資訊一次看》2026大新竹跨年公益演唱會，31日晚間7點在新竹市大湳雅公園登場，交通處表示當日會場周邊道路有交通管制，提醒民眾配合提前改道。

苗栗縣

31日晚間10點，在享沐時光莊園渡假酒店施放跨年煙火秀。

台中市

《中市跨年晚會 捷運延至凌晨2點》台中市2026跨年晚會於31日晚間，在水湳中央公園盛大登場，交通局規劃多項疏運措施，周邊也將進行交通管制，捷運營運時間將延長至翌日凌晨2點。

《麗寶300秒跨年煙火秀「馳夢之境」 璀璨迎接2026年》麗寶樂園渡假區表示，園區今年除了預計在31日晚間舉行的「2026包你發麗寶跨年演唱會」，還有以「馳夢之境 Dream Riders」為主題的長達300秒煙火秀，屆時煙火將隨著全台最大「天空之夢」摩天輪燈光啟動後高空綻放。

《麗寶跨年演唱會卡司曝光 大眾運輸免費接駁車報你知》麗寶樂園渡假區指出，跨年當天人潮車潮眾多，建議民眾盡量搭乘大眾運輸前往來，台中朝馬轉運站也有安排麗寶樂園渡假區的免費接駁車（時刻表請參考官方網站）。

南投縣

日月潭國家風景管理處主辦的「日月潭跨年晚會－潭然心動」，31日晚間從8點在水社碼頭熱鬧登場，並在深夜倒數結束後，同步施放360秒的煙火。

《南投清境星空跨年！ 元旦金龍山、九九峰接力迎曙光》南投縣政府在31日平地未有跨年活動，不過有在山區清境農場將舉辦星空跨年；翌日在日月潭風景區的金龍山有迎曙光活動。

彰化縣

《迎接馬年 彰化市跨年晚會卡司陣容曝》彰化市公所將於31日晚間7半點在旭光西路盛大舉辦跨年晚會。

雲林縣

《雲林跨年晚會 韓團「HIGHLIGHT」壓軸倒數》雲林縣府將在31日晚間，於虎尾高鐵特定區雲林縣立田徑場舉辦跨年晚會，今年跨年晚會卡司邀請國內多名歌手與韓團「HIGHLIGHT」，還將施放360秒、逾7000發煙火。

《今晚要衝哪裡跨年？雲林3場晚會卡司、煙火比一比》雲林31日晚間有3場跨年晚會，分別是縣府在在虎尾高鐵特定區縣立田徑場主辦地「雲林Light up跨年晚會」、劍湖山世界的摩天輪跨年煙火秀、西螺公所主辦的跨年晚會。

《迎接2026跨年晚會 劍湖山搶先公布10分10秒煙火亮點與縣府拚場搶人》劍湖山世界今年的跨年晚會，除有21組藝人接力演出，還會推出長達 1000公尺的舞擺環山煙火及炫彩摩天輪雷射燈光秀，總長10分10秒。

嘉義縣

由交通部觀光署阿里山國家風景區管理處主辦的「賞太平2025一抹紅霞」，預計在31日於嘉義梅山太平雲梯進行，民眾可在活動地點，遠眺嘉南平原及台灣海峽、觀賞2025年最後一抹紅霞。

《2026阿里山日出印象音樂會 四大卡司迎新年曙光》嘉義縣盛事「2026阿里山日出印象音樂會」將於元旦清晨五點半，在祝山觀日平台登場。

嘉義市

《嘉市跨年晚會移師市府北棟大樓預定地 周邊管制及接駁車一次看》嘉義市跨年晚會首度移師市府北棟大樓預定地，將於31日下午5點半熱力開唱；市府表示，預計從31日上午8點起，市府北棟嘉義大舞台周邊實施車輛管制，活動期間規劃免費接駁車，民眾可在嘉義火車站、台灣中油林森路加油站等地搭車。

台南市

《台南迎2026 送夕陽、跨年齊登場》台南市觀旅局為迎接2026年，祭出井仔腳鹽田音樂會、永華市政中心跨年演唱會等活動，並提供從山區、街區到市區好玩、好吃攻略。

《台南好young跨年演唱會 加碼180秒煙花秀》「台南好young跨年演唱會」除邀請15組台、港、日、韓藝人登台勁歌熱舞，還加碼長達180秒金「馬」賀歲煙花秀。

高雄市

《高雄跨年 10吋高空花火施放240秒》高雄市府公開在31日晚間首度施放、時間長達240秒的「亞灣跨年花火」3處最佳觀賞地點，分別有金鞏橋、時代大道、中華五路人行道。

《權恩妃紅色造型+10吋高空花火 高雄跨年雙彩蛋》高雄市府公布今年跨年雙彩蛋，不僅有韓國「水彈女王」權恩妃將以紅色喜氣造型現身，還將首度施放最大10吋高空花火，跟著BLACKPINK音樂躍向新年。

《今晚不關燈 高市跨年青創市集80家攤車陪你到凌晨1點》第2屆「今晚不關燈・高雄跨年青創市集」從31日下午4點在夢時代與時代大道口開始，直至元旦凌晨1點結束。

《觀賞999秒跨年煙火秀 義大世界曝最佳地點》義大世界預計在2026年1月1日凌晨0點施放999秒跨年煙火秀，並公布最佳觀賞地點就在「義守大學六大觀賞區」，該地點將於31日晚間6點後開放入場。

屏東縣

《屏東跨年晚會明晚熱力開唱 警出動偵爆犬嚴密維安》屏東縣政府舉辦2026年跨年演唱會《High歌之夜─歌舞昇屏》，將於31日晚間7點在屏東縣立體育館前草地登場。

宜蘭縣

《宜蘭羅東跨年韓星助陣 180秒煙火秀迎新年》宜蘭羅東今年以「星聚羅東 Here We Go！」為主題，集結9組藝人登台，首度邀請韓國療癒系女歌手金琳助陣，搖滾女王林曉培也將到場同歡，跨年倒數還會施放180秒絢麗煙火秀。

花蓮縣

《全國最大16吋煙火在花蓮！跨年交管維安升級》花蓮縣政府「太平洋觀光節」跨年演唱會在31日晚間8點開唱，花蓮警分局公佈跨年演場會週邊交通管制，將從31日晚間6點起管制到元旦凌晨1點，呼籲汽車駕駛避開活動會場周邊。

台東縣

《張惠妹領銜台東跨年晚會將聚人潮 警局投入200名警力維安》「2026台東跨年晚會」將在31日晚間登場，今年最大亮點為歌壇天后張惠妹返家鄉演出，預計吸引大量粉絲湧入活動現場。

澎湖縣

澎湖縣府31日晚間，在澎湖縣政府前廣場舉辦「好事發生，『馬』上精彩」跨年晚會。

金門縣

31日晚間6點半，在金城鎮莒光共融公園舉辦跨年活動「金采門耀2026・喜納滿城」。

連江縣

「2026馬祖歲末聯歡跨年晚會」將在31日晚間8點，於馬祖南竿白馬王公園廣場開始。

