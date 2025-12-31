春節往返澎湖金門需求高 第2波加班機1.2萬座位1/6開搶

因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局協調業者，規劃第二波加班機。（記者吳亮儀攝）

因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局規劃第二波加班機，澎湖航線6514個座位、金門航線5624個座位，2026年1月6日下午6時起統一開放訂位。

2026年春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）本（12）月9日至11日已開放正班機及第一波加班機訂位。航空公司依據旅客訂位及需求情況再規劃第二波加班機，澎湖航線提供108架次、6514個座位，金門航線提供40架次、5624個座位，總計提供1萬2138個座位數。

民航局提醒，透過電話訂位的旅客，應於訂票後3日內完成開票；例如1月6日訂票者，應於1月8日下午4時前完成開票。

這次春節假期尖峰時段為2026年2月13日至2月18日台灣出發往離島方向，以及2026年2月18日至2月23日離島出發回台灣方向。民航局表示，前述時段機票均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」的使用限制，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

民航局發現，連假仍有旅客訂位未搭乘現象，由於春節期間機票為寶貴資源，再次呼籲民眾勿重複訂位，不欲搭機請儘早取消機位。

2026年春節假期，民航局規劃第二波加班機，澎湖航線6514個座位、金門航線5624個座位。（民航局提供）

