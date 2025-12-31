元旦新制》台鐵行動支付「11家變9家」 LINE Pay Money五月前啟用

台鐵的行動（條碼）支付服務，適用支付業者從11家減為9家。（記者蔡昀容攝）

台鐵的行動（條碼）支付服務，適用支付業者從11家減為9家。2026年1月1日起，「歐付寶」、「橘子支付」、「LINE Pay」不再適用，「LINE Pay」將改為「LINE Pay Money」，預計明年5月前啟用。

台鐵的行動（條碼）支付，原本開放共11家，分別為「台灣Pay」、「街口支付」、「一卡通iPASS MONEY」、「歐付寶」、「Pi拍錢包」、「LINE Pay」、「悠遊付」、「橘子支付」、「愛金卡icash Pay」、「全支付」、「全盈Pay」。

不過2026年1月1日起，僅開放「台灣Pay」、「街口支付」、「一卡通iPASS MONEY」、「Pi拍錢包」、「悠遊付」、「愛金卡icash Pay」、「全支付」、「全盈Pay」、「LINE Pay Money」。

其中，為配合「LINE Pay Money」作業系統串接，「LINE Pay Money」將先暫停服務，預計明年5月底前恢復，確切時間屆時將另行公告通知。

台鐵說明，行動支付服務提供後端綁定信用卡、金融卡或連結銀行帳戶。讓旅客可於車站售票窗口及自動售票機使用行動（條碼）支付方式購票。

