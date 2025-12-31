為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    元旦新制》台鐵行動支付「11家變9家」 LINE Pay Money五月前啟用

    2025/12/31 12:40 記者蔡昀容／台北報導
    台鐵的行動（條碼）支付服務，適用支付業者從11家減為9家。（記者蔡昀容攝）

    台鐵的行動（條碼）支付服務，適用支付業者從11家減為9家。（記者蔡昀容攝）

    台鐵的行動（條碼）支付服務，適用支付業者從11家減為9家。2026年1月1日起，「歐付寶」、「橘子支付」、「LINE Pay」不再適用，「LINE Pay」將改為「LINE Pay Money」，預計明年5月前啟用。

    台鐵的行動（條碼）支付，原本開放共11家，分別為「台灣Pay」、「街口支付」、「一卡通iPASS MONEY」、「歐付寶」、「Pi拍錢包」、「LINE Pay」、「悠遊付」、「橘子支付」、「愛金卡icash Pay」、「全支付」、「全盈Pay」。

    不過2026年1月1日起，僅開放「台灣Pay」、「街口支付」、「一卡通iPASS MONEY」、「Pi拍錢包」、「悠遊付」、「愛金卡icash Pay」、「全支付」、「全盈Pay」、「LINE Pay Money」。

    其中，為配合「LINE Pay Money」作業系統串接，「LINE Pay Money」將先暫停服務，預計明年5月底前恢復，確切時間屆時將另行公告通知。

    台鐵說明，行動支付服務提供後端綁定信用卡、金融卡或連結銀行帳戶。讓旅客可於車站售票窗口及自動售票機使用行動（條碼）支付方式購票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播