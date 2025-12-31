挑戰馬太鞍溪堰塞湖 施工團隊抵達壩頂開始降挖引流

林業及自然保育署本月初發包施工團段，沿著馬太鞍溪谷直接往上游開闢便道，近日終於抵達堰塞湖。（林保署提供）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰決造成923光復洪災，由於堰塞湖位於深山無路可抵，林業及自然保育署本月發包施工團段，沿著馬太鞍溪谷直接往上游開闢便道，15日團隊遇到崩塌，3輛挖土機與1輛關節車瞬間被土石掩埋，林保署今指出，施工團隊終於在12月28日清晨抵達壩頂，目前已經開始整理溢流口水道 ；接下來也會嘗試逐步降挖壩體 ，讓堰塞湖水能逐步排洩，恢復成原本的一般河道流況。

林保署花蓮分署指出，曾成功讓燕子口堰塞湖壩體瓦解潰散的晶富營造，在接受花蓮分署委託執行規模較燕子口大上344倍的馬太鞍溪堰塞湖壩體降挖後，12月3日開始嘗試上去，12月15日施工團隊派遣19人，駕駛挖土機、關節車、推土機、鏟裝機等共9輛中大型施工機具，沿馬太鞍溪河床上溯，但就在已經推進到距離壩頂溢流口前500公尺時，左岸邊坡突然發生崩塌，3輛挖土機與1輛關節車瞬間被土石掩埋，所幸操作人員及時跳離，全數平安撤回。

第二次，施工團隊再度派遣14人，駕駛中大型挖土機與推土機共5輛循河床緩緩上溯，中途還遇到1227地震，林保署花蓮分署指出，終於在12月28日清晨抵達壩頂，施工團隊在溢流口附近擇定了一處相對安全的空地紮營，經過地形地勢的近距離觀測，開始整理溢流口水道。由於堰塞湖地形阻絕，無法網路通訊，因此只能透過無線電與施工團隊聯繫，或是透過無人機空拍來「尋找」、「觀察」，空拍影像中，堰塞湖邊的大型挖土機顯得如此渺小，甚至得將照片放大才能看得清楚。

花蓮分署長黃群策說，堰塞湖之前沒路上去，災後的馬太鞍溪 ，原本林立的巨石與高低落差極大的溪床，已被深厚的泥砂墊高填平，像一條大型的滑水道，需要履帶式的重機具才能行走，但仍必須等待汛期結束，溪水不再洶湧，但溪底高低落差大，經過填平墊高段整理與線型勘測後，才能沿著溪谷往上游開闢便道，上面的狀況比我們想像的還艱困，也與施工團隊互相提醒，把施工人員安全放在第一位。

林保署指出，馬太鞍溪堰塞湖的蓄水量最近幾週都維持在28-30萬立方公尺間，約為溢流前的0.3%，未來最大的挑戰還是左岸不穩定的邊坡，以及與河道上超過2億立方公尺的土砂。

