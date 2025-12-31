淡江大橋首發！新北跨河煙火今晚8點26分登場 3萬5千發炸裂夜空

新北跨河煙火以淡水河為舞台，被網友稱為「此生必看」煙火。圖為2024年施放煙火情形。（新北市水利局提供）

新北市政府今晚將在淡水漁人碼頭、八里左岸舉辦「閃耀新北 1314跨河煙火」活動，晚間8點26分將施放3萬5520發、長度13分14秒的煙火，迎接2026年到來。今年在淡江大橋上、下游採取「雙主場」施放模式，不論民眾身處淡水或八里，都能無死角欣賞煙火炸裂的絕美瞬間。

新北市水利局長宋德仁今天在市政會議報告指出，「閃耀新北 1314跨河煙火」今晚8點26分登場，將施放3萬5520發精彩煙火，今年邀請曾操刀奧運和雪梨港灣大橋煙火的法國團隊Groupe F設計，以《萬花之河・冬之樂章》為主題，與即將完工的「淡江大橋」相互輝映，以璀璨光影襯托出大橋獨特的建築美學。

宋德仁表示，新北跨河煙火是網友公認「此生必看」的最強跨年煙火，一定要提早卡位，此次精選八重蕊、五彩瀑布、飛珠遊星等訂製煙火，分為序幕〈河光初啟〉、第二幕〈星夜共舞〉、第三幕〈乘風飛揚熾熱願望〉，搭配160支電腦燈光束，全長13分14秒，打造融合火焰、光影、音樂與空間的藝術饗宴。

值得一提的是，今年跨河煙火在淡江大橋上、下游採取「雙主場」施放模式，垂直橋身設計，透過水面倒影創造「雙煙火」的立體畫面，提升震撼感，不論身處淡水或八里，抬頭仰望即可捕捉零時差的絕美瞬間。舞台表演邀請韓國藝人華莎、日本藝人樋口愛等人演出。

高灘地工程管理處處黃裕斌建議民眾可至淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（觀景平台、觀海廣場），以及八里側的左岸河濱公園、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、十三行博物館、八里左岸漫步廣場等10處最佳觀賞點欣賞煙火，並呼籲民眾利用大眾運輸工具前往。

新北市政府今晚將在淡江大橋施放跨河煙火。（記者賴筱桐攝）

新北市水利局長宋德仁今天在市政會議報告跨河煙火活動舉辦情形。（記者賴筱桐攝）

