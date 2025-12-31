合歡山明起雪季交管60天 這些日期加強管制

2026年合歡山雪季交通管制，將自1月1日起至3月1日止，為期60天。（警方提供）

2026年合歡山雪季交通管制，將自明天（1日）起至3月1日止，為期60天，實施路段自台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、以及翠峰至合歡山遊客服務中心路段，南投縣政府呼籲遊客上山賞雪務必留意雪季交管資訊，並注意保暖，避免高山症發作，且勿夜衝上山以免釀成車禍憾事。

南投縣風景區管理所指出，雪季期間，若有路面結冰或積雪時，管制路段將自下午5時至翌日上午7時實施預警性封閉，相關訊息於每日下午3時前發佈，除公務車及剷雪車可通行外，禁止各類車輛通行，若無結冰或積雪，則實施交通疏導；另台14甲線昆陽至合歡山遊客服務中心路段因路面易結冰，為保障用路人安全，道路兩側禁止停車，以維持交通順暢及安全。

縣府強調，包括農曆春節連續假期9天（2/14~2/22），以及星期例假日115/1/1（元旦）、1/3~1/4、1/10~1/11、1/17~1/18、1/24~1/25、1/31~2/1、2/7~2/8、2/27~3/1，將加強雪季交管措施，民眾上山賞雪或遊憩，務必留意雪季交通管制資訊，衡量自身健康狀況及車況，備妥保暖物品保持充足睡眠，避免高山症或因精神狀況不濟發生車禍等憾事。

合歡山近日已降雪，雪季交管自2026年1月1日正式啟動。（林保署南投分署提供）

