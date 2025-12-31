「今天視察、明天收費會被罵！」 苗栗南苗市場停車場延後收費

南苗市場停車場已完工，公所委外經營，規劃機車202格、汽車67格，並設有身障優先停車格，已於12月20日起啟動試營運免費開放停放（記者彭健禮攝）

苗栗市最大傳統「南苗市場」長期面臨停車不足、違停嚴重問題。苗栗市公所爭取利用中山路與米市街口、國軍撤離後的閒置土地闢建停車場，已完工並啟動試營運免費開放停放汽、機車，原預計明天起正式收費；不過，縣長鍾東錦今（31）日上午前往視察，打趣表示「今天視察、明天收費，會被鄉親罵！」市長余文忠也呼應宣布，明年農曆年後再行收費，方便民眾年節採買。

南苗市場停車場用地，原為眷舍用地，公所因應農曆春節採買，今年2月向國有財產署與軍方申請借用共計1000坪土地做臨時開放停車使用，獲鄉親好評，但因未鋪設路面，遇雨泥濘、晴天揚塵而暫停封閉。公所於今年5月正式申請租用土地及進行停車場改善工程，解決南苗市場停車亂象。

請繼續往下閱讀...

停車場已完工，公所委外經營，規劃機車202格、汽車67格，並設有身障優先停車格，並於12月20日起啟動試營運免費開放停放，原預計明天起正式收費。機車前1小時免費、單次20元；汽車前1小時20元，其後每半小時10元，當日上限180元。

因依規定，停車場收費須有縣府臨時停車場登記證核准後，始得收費，目前尚在縣府行政作業辦理中，公所趕不及明天收費上路。

鍾東錦上午會同縣府交通工務處、苗栗市公所前往視察，地區縣議員及苗栗市民代表會、里長也出席。鍾東錦致詞除肯定市公所用心，停車場也建置完善，但打趣表示，「今天視察、明天收費，會被鄉親罵！」余文忠也呼應宣布，明年農曆年後再行收費，方便民眾年節採買。

不過，余文忠表示，試營運開放免費停放期間，公所接獲反映有攤商貨車長時間停放，為了便利他人及停車格使用輪轉率，他也呼籲攤商進入停車場下貨後，再改停放至鄰近的大同國小地下停車場。

南苗市場停車場已完工，公所委外經營，規劃機車202格、汽車67格。（記者彭健禮攝）

縣長鍾東錦會同縣府交通工務處、苗栗市公所前往視察南苗市場停車場，地區縣議員及苗栗市民代表會、里長也出席。（記者彭健禮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法