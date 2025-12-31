為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投5鄉鎮84村里明年1月8日停水23小時

    2025/12/31 10:46 記者張協昇／南投報導
    南投縣5鄉鎮，明年1月8日凌晨0時起停水23小時。（台水公司提供）

    南投縣5鄉鎮，明年1月8日凌晨0時起停水23小時。（台水公司提供）

    台水公司辦理水里溪取水口改善及增設工程，南投縣包括南投市、名間鄉、水里鄉、集集鎮及竹山鎮共84個村里，明年1月8日凌晨0時起將停水23小時，籲請民眾提早儲水備用。

    台水公司表示，為維護民眾用水權益，停水期間，台水公司第四區管理處將設置臨時取水站40處，並調派7輛水車巡迴補水，相關資訊詳台水公司停水公告網站：https://web.water.gov.tw/wateroff/ 。

    停水期間也請用戶關閉抽水馬達電源，以免空轉產生高溫造成馬達損壞，復水後管線末端、大樓及地勢較高地區可能延後數小時恢復正常供水。 停水範圍如下：

    1. 南投市：鳳山里、鳳鳴里、福山里、嘉和里、三和里、漳和里、南投里、漳興里、康壽里、仁和里、三民里、彰仁里、龍泉里、崇文里、千秋里（部分）、嘉興里、振興里、平和里、永興里、新興里（部分）、永豐里（部份）、福興里（部份）、三興里（部份）、平山里（部份）共24里。

    2. 名間鄉：新民村、南雅村、中正村、仁和村、東湖村、新街村、萬丹村、中山村、濁水村，共9村。

    3. 水里鄉：水里村、農富村、新城村、中央村、城中村、北埔村、鉅工村、永豐村、頂崁村、車埕村、新山村、郡坑村、上安村、民和村、永興村、玉峰村、興隆村及南光村共18村。

    4. 集集鎮：集集里、和平里、林尾里、田寮里、隘寮里、玉映里、吳厝里、八張里、永昌里、富山里及廣明里共11里。

    5. 竹山鎮：消防訓練中心、竹山里、中正里、中山里、雲林里、竹圍里、下坪里、桂林里、中和里、中崎里、延和里、延祥里、延正里、延平里、延山里、硘磘里、德興里、福興里、鯉魚里（鯉魚國小以北）、山崇里、富州里、中央里、社寮里（部分）共22里。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播