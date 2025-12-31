市區沒上榜！台南電動車充電黑馬 六甲運動公園奪冠

六甲區六甲運動公園充電站使用居冠。（南市交通局提供）

台南電動車充電站「使用冠軍」意外出現在非市區！交通局統計，截至目前已啟用36處充電站，合計22席快充、45席慢充格位。自今年5月啟用以來，累積使用次數達748次，總充電度數1萬4152.909度，其中六甲運動公園使用最踴躍，其次為東山、官田、安平與新營等站點。

南市積極打造友善電動車使用環境，交通局與環保局攜手向中央環境部爭取2.5億元經費，在全市37個行政區、202處站點布建電動汽車充電樁，逐步建構完整充電網絡，降低民眾行程中的「里程焦慮」。

規劃建置90座、180席200kW快充格位以及266席11kW慢充格位，目前各站點已陸續完工，並由台電公司台南區處與新營區處配合完成電力供應後，分批啟用營運。

交通局長王銘德表示，第5批充電站今（31）日正式上線，分布於12個行政區、23處場域，新增6席快充格位與37席慢充格位，其中14處為「充電專用格位」、9處為「充電優先格位」。提醒駕駛人留意現場標示，若占用電動汽車充電專用停車位，經通報舉發，將依《停車場法》處以1200元罰鍰。

上線站點遍及安南、佳里、南化、麻豆、柳營、大內、下營、六甲、左鎮、將軍、學甲與鹽水等區，涵蓋公所、活動中心、公園及路外停車場，讓市區與偏鄉、山線與海線都能「找得到、充得到」。

交通局強調，為確保公有停車場充電價格合理，已要求業者實施尖離峰定價，尖峰費率不得超過每度14元、離峰不得超過每度10元。目前營運團隊推出優惠價，快充每度8元、慢充每度5元。民眾可下載「電小二」APP，即時查詢充電樁位置、使用狀況與優惠資訊。

安南區州南十街路外停車場充電站今啟用。（南市交通局提供）

