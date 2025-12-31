遠眺玉山雪景夕陽美拍 「阿里山達人」：元旦看到日出機率很高

小笠原山遠眺雪山雪景。（圖由黃源明提供）

強烈冷氣團發威下，台灣3000多公尺的高山大多在12月27日清晨降了一波雪，雪山積雪達30公分，玉山也有1.5公分，從阿里山國家森林遊樂區的小笠原山和祝山觀日平台都可以遠眺雪山與玉山的雪景。「阿里山達人」黃源明指明年元旦看到日出的機率很高，還有機會眺望雪山白色的山頭。

黃源明表示，12月27日清晨玉山迎來入冬以來第二次降雪，不過嚴格來說，上次的初雪是無法遠觀的，因為雪花落地很快就融化了。這波雪下得比較久，積雪有1.5公分，加上溫度仍在零下，整座山宛如大冰庫，才能保留幾天。但因為視線不佳，玉山群峰直到12月29日傍晚，雪景才從雲端露出。

黃源明把握這難得時刻，當夕陽西下，祝山觀日平台的溫度急速下降，玉山主峰的雪景光影，也從暖調金黃轉為藍調的冷冽，拍到今年冬季第一場的玉山雪景日落美景。

黃源明指出，雖然拍完縮時攝影，瞬間手指都快凍僵了，但可以拍到宛若「日照金山」美不勝收景象，一切都值得了。不過因12月30日的山區全天陽光普照，從阿里山遠眺玉山群峰，只剩主峰至南峰稜線還有少數積雪，跨年日出想要欣賞玉山積雪的畫面，恐將出現變數。

黃源明說，以目前的最新的氣象預報資料顯示，2026年的元旦日出機率非常高，清晨6點的降雨機率為0，最低溫為7℃（體感溫度為5℃），大家一定要做好保暖的工作。

小笠原山眺望玉山的雪景。（圖由黃源明提供）

從小笠原山眺望玉山的夕陽雪景。（圖由黃源明提供）

從小笠原山眺望玉山的夕陽雪景。（圖由黃源明提供）

