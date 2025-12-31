為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭外海強震恐傷混凝土 北市150處工地需進行安全鑑定

    2025/12/31 09:59 記者何玉華／台北報導
    日前宜蘭外海發生規模7、台北市震度達4級的地震，台北市建築管理工程處要求前7日內有澆置混凝土行為的150處工地，在1個月內完成安全鑑定備查。（台北市建管處提供）

    日前在宜蘭外海發生規模7、台北市震度達4級的地震，台北市建築管理工程處表示，地震產生的震動，可能對混凝土構件造成潛在質變影響，要求轄內建造中的150處工地，在1個月內委託鑑定單完成安全鑑定備查，逾期未完成者，將視同有公共安全疑慮，依法勒令停工。

    建管處指出，12月27日深夜的地震強烈搖晃，讓許多民眾受到驚嚇；劇烈地震產生的震動，有可能對混凝土構件產生龜裂、剝落或鋼筋握裹力不足等潛在質變，導致無法符合原來設計需求強度，將嚴重影響構造物安全。因此，當發生地震震度達4級以上，施工中建築物在地震前7日內有澆置混凝土行為者，應針對該澆置樓層（含連續壁單元）結構安全委託鑑定單位進行鑑定，以確保建築物結構安全。

    建管處表示，地震後已第一時間要求在地震前7日內（含12月20日），有澆置混凝土樓層（含連續壁單元）的150建照工程工地，在地震後1個月內委託鑑定單完成安全鑑定，並於2026年1月27日前將鑑定報告送建管處備查；逾期未完成者，將視同有公共安全疑慮，依建築法第58條勒令工程停工。

