    首頁 > 生活

    跨年必看！最新3大模式溫度走勢圖曝 颱風論壇：低溫挑戰10度

    2025/12/31 09:55 即時新聞／綜合報導
    歐美德三大模式對未來幾天的溫度走向共識非常高。（圖擷自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

    今（31日）水氣增加，北台跨年夜轉濕涼，隨著冷空氣陸續南下，週四元旦（1月1日）轉濕冷，週五（2日）強烈冷氣團主力抵達，開始轉乾冷，同時最低溫將挑戰10-11度。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享各國模式的最新溫度走勢預測，歐美德三大模式對未來幾天的溫度走向共識非常高，溫度最低點預測也相去不遠，直言「強烈冷氣團的到來，幾乎確定！」

    「颱風論壇」指出，以目前預報來看，這波強烈冷氣團影響時序如下：

    今天至元旦：水氣增加，冷空氣陸續南下，北部、宜蘭漸轉濕涼，跨年後再轉濕冷，但中南部、花東這時候感受還不會太冷。

    週五：強烈冷氣團主力抵達，北部、宜蘭白天濕冷，入夜後漸轉陰冷，其他地方則全面轉為乾冷天氣，最低溫將挑戰10-11度。

    週六至下週一（3-5日）：乾冷空氣接手，全台乾冷、放晴，但日夜溫差非常大，深夜低溫持續下探10-11度。

    「颱風論壇」也提醒預計下週一白天後，這波強烈冷氣團減弱，不過下一波冷空氣可能很快就到，需要持續觀察。

