季節限定 元旦假期後壁花海慢遊

泰安宮後方有媽祖文化公園，園區面積超過1甲，空間開闊，結合綠地、步道與休憩設施。（後壁區公所提供）

後壁泰安宮波斯菊花海盛開，季節限定，後壁區長李至彬表示，結合參拜祈福、自然景觀與休憩空間，適合元旦假期來一趟慢遊。

李至彬表示，慢遊行程可由後壁旌忠廟揭開序幕，旌忠廟為地方重要信仰中心，周邊環境純樸寧靜，讓人自然放慢腳步，再前往泰安宮周邊季節限定的波斯菊花海，花海田區為泰安宮租用的休耕農田，面積近3甲，大片波斯菊隨風搖曳，形成開闊又夢幻的農村景致，是元旦期間最吸睛的拍照亮點，屬於期間限定景觀，錯過這段時間，需再等下一個花季。泰安宮也是在地居民重要的信仰中心之一，賞花後入廟參香，增添一份心靈安定與祝福。

請繼續往下閱讀...

泰安宮後方有媽祖文化公園，園區面積超過1甲，空間開闊，結合綠地、步道與休憩設施，十分適合親子放電、長輩散步，或三五好友悠閒聊天。

李至彬指出，後壁元旦旅遊路線兼具宗教文化、農村景觀與戶外休憩三大特色，不需長途奔波，即可一次滿足祈福、賞花與遊憩需求，邀請民眾前來體驗純樸卻富含人情味的農村魅力，為新的一年留下溫暖而美好的開始。

後壁泰安宮波斯菊花海盛開，季節限定，後壁區長李至彬表示，結合參拜祈福、自然景觀與休憩空間，適合元旦假期來一趟慢遊。（後壁區公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法