    首頁 > 生活

    元旦後冷氣團報到 雪霸處：山友需牢記333原則

    2025/12/31 09:28 記者蔡政珉／苗栗報導
    雪霸處呼籲，山友需牢記333原則。（雪霸處提供）

    元旦即將到來，與新的一年共同抵達的還有氣象署預估的冷氣團，由於雪霸國家公園轄內高山近5日發生2起山難，2名山友分別於匹匹達山區、博可爾草原山區失溫死亡，雪霸國家公園管理處強調，山難調查說明尚未出爐請勿反射式地批評，但發生憾事後需更謹慎。

    雪霸處表示，依據天氣預報元旦夜過後又會有冷氣團報到，請規劃到雪霸園區登山跨年的山友務必做好相關的雪地攀登準備與保暖工作；雪霸處也強調，注意即刻除錯，嚴重的山難意外往往因一個小環節錯誤未即刻排除，再加上另一個錯誤，累積的小錯誤就會鑄成憾事。

    雪霸處呼籲，山友需牢記333原則（3小時嚴重失溫，3天沒有喝水，3個星期不進食，將有生命危險），其中最重要的為做好保暖避免失溫，預防失溫遠比治療失溫來的重要，包括洋蔥式穿法、主動與被動體外回溫、避免衣物潮濕、避免風寒效應等等，皆為上山前必做的功課。

    雪霸處也強調，雪季登山環境相對困難，冰、雪、岩地形和低溫環境難度較春、夏、秋季大增，山友需認真對待雪季登山活動，到困難地形或惡劣天氣要撤退。

