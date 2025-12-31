迎接2026第一道曙光！ 氣象專家曝「這區」露臉機會最大

林得恩指出，如欲迎接2026年第1道曙光，中南部地區機會最大，雲層破口出現將能短暫見到曙光。圖為今年元旦日月潭風景區金龍山曙光。（資料照）

中央氣象署表示，今天（31日）北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼，基隆北海岸及大台北山區為有雨天氣，並有局部大雨發生的機率。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，如欲迎接2026年第一道曙光，中南部地區多雲時晴天氣機會最大，雲層破口出現將能短暫見到曙光。

林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，迎接2026年的第一道曙光，對許多人而言，不只是日出的瞬間，更是象徵新一年的開端與期待。

請繼續往下閱讀...

林得恩說，至於有沒有機會看到第一道曙光，元旦（1月1日）當天天氣走向將是重要關鍵。今晨歐洲ECMWF及美國AIGFS數值模式模擬結果均顯示，元旦清晨受到的天氣系統是東北季風增強，台灣北部與東北部地區氣溫轉涼冷，環境水氣亦同步增加。

林得恩分析，新竹以北、花蓮以北與恆春半島地區都有局部短暫雨，為不穩定天氣現象，想看到元旦曙光的機會應該是全台最小的。另一方面，由於東部外海雲量偏多，雲層容易堆積，也會直接降低元旦曙光露臉的可能性。

林得恩指出，相較之下，中南部地區大多為多雲時晴天氣，若雲層破口出現，短暫見到曙光的機會最大。

林得恩指出，如欲迎接2026年第1道曙光，中南部地區機會最大，雲層破口出現將能短暫見到曙光。（圖擷自林老師氣象站臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法