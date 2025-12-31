花蓮馬太鞍溪鋼便橋 明天上午10點通車

花蓮台九線馬太鞍溪剛便橋預計明天上午10點通車。（記者王錦義攝）

台九線馬太鞍溪橋遭堰塞湖洪災沖斷後，交通部公路局除立即搶溪底通便道並同時規劃鋼構便橋，原預計明年1月底完工，因工法精進加上日夜趕工，提前在明天上午10點通車，公路局指出，請用路人行經該路段依現場管制人員指示通行，並配合設置之導引標誌、標線、號誌及速限40公里/小時小心行駛。

公路局東區養護工程分局指出，台9線馬太鞍溪鋼便橋將於明天、2026年1月1日上午10時正式通車。通車前上午9時30分至10時00分需機動管制調整交維改道措施完善後，10時整由台9線231k+649（鳳林端）及台9線232k+798（光復端）兩處管制點開放行駛至馬太鞍溪鋼便橋，維持雙向各1快1慢車道服務用路人。

公路局東區養護工程分局指出，花蓮工務段為利台9線馬太鞍溪鋼便橋改道通車後之行車安全，於通車前在本月24日、30日，二次邀集花蓮縣政府、鳳林鎮公所、光復鄉公所、花蓮縣警察局、鳳林分局、交通隊及水利署第九河川分署等單位現勘交維改道措施，鋼便橋通車後為利馬太鞍溪水流順暢臨時涵管便道將隨即封閉拆除，改道初期請用路人行經該路段依現場管制人員指示通行。

鋼便橋位於原馬太鞍溪橋西側，前後連接台九線，長約560公尺，寬度12公尺，為單線雙向車道，兩旁設置有機慢車道，限速40公里，總經費約4.3億元。公路局提醒用路人，請隨時注意各項管制訊息，並請多利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或下載幸福公路APP，並隨時注意收聽廣播訊息，造成您的不便，敬請見諒。

