    高雄雙湖公園再升級 議員︰農曆年前應可開放

    2025/12/31 08:40 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員湯詠瑜、邱俊憲、何權峰，共同會勘雙湖公園改造進度。（邱俊憲團隊提供）

    高市議員邱俊憲、何權峰、湯詠瑜共同會勘雙湖公園改造進度，提前感受的升級版公園空間，經與相關局處討論，初步確認明年農曆年前應可開放。

    邱俊憲、何權峰與湯詠瑜昨抽空前往雙湖公園了解工程進度，與工務、交通及施工團隊現場討論，有當地民眾特別委託議員感謝市長陳其邁支持園區改善。

    邱俊憲表示，目前園區道路及照明設施改善工程進度順利，預計可於農曆過年前完成並開放自由通行；在正式開放前，已請交通局協助工務局進行細部巡檢，確保道路動線與相關設施安全。

    何權峰指出，三民區端與外部道路銜接處，部分路段照明略顯不足，市府將補強相關路燈設施；仁武端連結大豐街與大正路的新闢道路已進入排水箱涵施作階段，完工後可大幅提升行車順暢度。

    湯詠瑜強調，雙湖公園是重要的生活休憩與生態綠地，未來也將持續追蹤工程品質與使用安全，確保園區成為更友善、更好走、也更貼近自然的公共空間。

    市府說明，雙湖公園改善計畫包括新增3條可銜接果嶺公園的陵線通行步道，強化兩園區綠帶串聯，增加園區樹木植栽數量，並改善多條平面健行步道，於原有穿越道路設置生態廊道，提供野生動物安全通行空間。

    完成道路鋪設改善後，會增設4處減速波，並規劃前、中、後3處停車空間，提升民眾使用便利性，同時補設行人穿越線及警示牌面，全面強化用路安全；水利局也將持續改善園區內原有埤塘容量，提升區域滯洪與防災功能。

    雙湖公園升級版預計明年農曆年前可開放。（邱俊憲團隊提供）

    雙湖公園緊鄰果嶺公園，被視為高雄市區秘境。（邱俊憲團隊提供）

