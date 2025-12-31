雲林跨年獨家邀韓男團HIGHLIGHT開唱！交通、安檢資訊看過來

相關資訊可掃QR CODE，得知最新資訊。（圖由縣府提供）

雲林縣政府睽違12年今（31）日晚間將在縣立田徑場舉辦跨年晚會，韓團HIGHLIGHT更是全員到齊與民眾共度夜晚，為讓活動順利，縣府公布交通管制路線，更強調今天下午4點起開放3處入口進場需安全檢查，一旦場內人數達1.6萬人將採人流管制，會場「只出不進」，呼籲民眾配合。

此次雲林跨年晚會共有11組卡司演出，包括羅志祥、艾怡良、吳卓源、周湯豪、舞思愛、AcQUA源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組輪番演出，更是邀請韓人氣男團HIGHLIGHT，成員尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲，跨年獨家演出機會獻給雲林。

請繼續往下閱讀...

縣府指出，田徑場周邊預計湧入2萬人，永興路慢車道、建成路、永興南三街、虎興東二路、站前東路皆採取道路封閉，更嚴禁路邊停車，周邊也安排超過萬格汽機車停車位；另接駁車下午4點半至8點可搭斗六、斗南、虎尾及西螺線，返程時間則晚間10點半到凌晨1點半，每20分鐘一班，視現場人潮機動加開，民眾務必留意班次時間。

文觀處表示，因應1219北捷事件，會場下午1點起1、2、4號入口排隊，4點正式開放進場，屆時進場民眾需接受安全檢查，一旦現場工作人員發現大型包包或可疑物品，將帶至旁邊進行開袋檢查，呼籲民眾務必配合。

縣府強調，場內禁止菸、酒、檳榔，也禁止攜帶寵物，此外雷射光筆、棍、棒、槍砲（含模擬槍及玩具槍）、刀械、易燃、易爆危險物品、易碎物品、尖銳物，各種材質棍棒等長柄狀物（含長柄雨傘）都不得攜帶入場，詳細資訊可掃描最新跨年資訊CR CODE或上網查詢。

縣府呼籲民眾遵守入場須知。（圖由縣府提供）

縣府提出相關交通動線指引。（圖由縣府提供）

縣府提出相關交通動線指引。（圖由縣府提供）

停車場資訊。（圖由縣府提供）

縣府提出相關交通動線指引。（圖由縣府提供）

多達11組卡司將與民眾在雲林縣立田徑場跨年。（圖由縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法