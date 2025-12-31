為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    入冬首波強烈大陸冷氣團來襲 吳德榮：1500公尺高山有零星飄雪

    2025/12/31 08:25 即時新聞／綜合報導
    吳德榮說，今晨4時30分紅外線雲圖（左）顯示，北部、東北部低雲籠罩；4時30分雷達回波合成圖（中）顯示，雲層伴隨降水回波；4時30分累積雨量（右）顯示，北部、東北部局部降雨，花蓮有零星降雨。（圖擷自洩天機教室專欄）

    吳德榮說，今晨4時30分紅外線雲圖（左）顯示，北部、東北部低雲籠罩；4時30分雷達回波合成圖（中）顯示，雲層伴隨降水回波；4時30分累積雨量（右）顯示，北部、東北部局部降雨，花蓮有零星降雨。（圖擷自洩天機教室專欄）

    中央氣象署預報，今（31日）晚跨年夜環境為北北東風，北部及東半部雲量相對偏多，並有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今北台灣偏涼偶雨，元旦（1月1日）降溫愈晚愈冷；週五（2日）起入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，平地最低氣溫將降至7度以下，絕不可小覷。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（30日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天東北季風水氣增多，北部、東北部局部短暫降雨，有局部較大雨勢，整天偏涼，花東有零星降雨的機率；中南部晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚微冷，日夜溫差大。

    吳德榮說，元旦起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；週五至下週日（4日）清晨，入冬最強冷空氣籠罩，為首波強烈大陸冷氣團的機率最高，台北測站將低於12度，本島平地最低氣溫將降至7度以下；天氣寒冷應注意保暖，絕不可小覷。

    吳德榮稱，週四（1月1日）、週五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲；北東濕冷、中南乾冷。週六（3日）、下週日各地轉晴朗乾冷，週六東半部偶有零星飄雨的機率。

    吳德榮分析，這波冷空氣較上波更強，零度線（雪線）高度約降至1500公尺，但高空水氣條件較差，1500公尺以上高山如太平、合歡、雪山等有零星、少量飄雪的機率。1000公尺左右的七星、大屯山氣溫還不夠低，霧淞、冰霰的機率亦偏低，可遇不可求。

    吳德榮表示，下週日白天至週一（5日）白天冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一晚間至週二（6日）清晨迎風面轉濕、白天起再轉乾，同時還有強冷空氣接踵南下，但強度與時間方面，無論歐（ECMWF）、美（GFS）的傳統動力模式或AI模式，模擬皆不相同且持續調整中，宜再觀察、尚無定論。

