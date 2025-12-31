輕軌售票機讓日客霧煞煞 捷運局:12/31增日韓文說明

高雄輕軌旅運中心站售票機缺紙、無日文說明，讓日本觀光客霧煞煞。（記者洪定宏攝）

高雄輕軌旅運中心站售票機缺紙、沒日文說明，導致日本觀光客不知如何操作！高市捷運局晚間指出，即刻補充紙張、12/31下午前增設日本與韓國文說明。

日本頂級郵輪「飛鳥2號」12月30日搭載700多位以日本人為主的旅客，抵達高雄過夜與跨年，部分旅客原本想搭乘高雄輕軌，卻因旅運中心站售票機缺紙、無日文說明等情況，一度想放棄，經熱心民眾目擊後主動協助，約20名旅客才順利搭輕軌往高雄市區前進。

捷運局獲知相關情況，12月30日晚間到場會勘，啟動4點改善作為，首先針對售票機缺紙情況，除即刻完成補充，全線38站售票機同步巡檢，確認皆正常運作，後續每日首班車發車前，都會完成巡檢與確保正常使用。

其次，針對郵輪到訪高雄，高雄輕軌將規劃專責人員於輕軌旅運中心站服務出入旅客。

第三、輕軌38站將儘速增設日文、韓文兩種語言的車站地圖站名、與購票步驟說明，預定2週內完成設置；其中輕軌4處轉乘站，以及旅運中心站、夢時代站、駁二特區等觀光指標車站，將於12月31日下午跨年疏運前完成。

第四，對於外觀有鏽蝕的輕軌售票機，將進行除鏽油漆修整，確保乾淨，預計12月31日完成。

