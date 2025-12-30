強化偏區化災應變 首個離島環境事故專業技術小組據點金門啟動

環境部化學物質管理署在金門設立離島第一座「環境事故專業技術小組據點」，由金門縣政府參議李廣榮（右三）、縣環保局長楊建立（左三）、消防局長呂英華（右二）等人共同主持揭牌。（記者吳正庭攝）

環境部化學物質管理署今天同步在金門、花蓮、南投成立「環境事故專業技術小組據點」，金門據點就設在縣環保局，位處金門島的中心點，可隨時支援東西半島的意外事故；縣府參議李廣榮說，金門是離島第1個設立據點的縣市，足證中央對金門的重視與關心。

李廣榮說，從整備工作到房舍的打造，縣府都做了一些安排和整理，中央將金門做為離島第一個處理環境事故專業技術小組的據點，證明中央對金門的重視與關心，未來也需要中央給金門更大的資源，金門一定會有效率的掌握狀況，隨時將防災狀況回報中央，並透過演練增加相關化學災害、毒物災害的應變能力。

縣環保局表示，全國已有10座「環境事故專業技術小組據點」，以提升偏遠地區災害防救整備量能，並健全毒性及關注化學物質災害應變體系的聯防機制。

金門據點成立後，即日起金門進駐加入勤務工作，將作為離島地區環境事故第一線應變支援能量。目前規劃，若發生環境事故，將由金門據點駐點成員第一時間趕赴事故現場，執行災況蒐集、即時訊息傳輸及初步監測作業，並迅速回報現場相關資訊，協助掌握事故發展情形。

環境部化學物質管理署在金門設立「環境事故專業技術小組據點」，金門縣政府參議李廣榮（右二）、縣環保局長楊建立（右一）、消防局長呂英華（右三）等人共同檢視資材。（記者吳正庭攝）

環境部化學物質管理署透過視訊，同步在金門、花蓮、南投設立「環境事故專業技術小組據點」，並由金門縣政府參議李廣榮（左上圖中）率先發表談話。（記者吳正庭攝）

