建中生引爆Threads瘋測「特權量表」 謝知橋道破︰比較出來的

近期社群平台掀起「讀建中有沒有特權（Privilege）」等論戰，示意圖。（資料照）

備受台灣年輕族群喜愛的社群平台Threads，近期突然出現「讀建中沒有特權（Privilege）」、「就算有特權，這個特權也是我（建中生）自己努力得來的」等話題，不僅引爆多方激烈論戰，甚至掀起測驗「特權量表」風潮 。作家謝知橋則指出，某些人感覺不到自己擁有特權，因為這是「比較出來的」。

據了解，目前在Threads吵得沸沸揚揚的「特權（Privilege）」，起因與自稱就讀台北市建國中學的網友發文有關，除了以「不知道自己能上建中是一種特權」來抱怨外界對建中生的「歧視」，還將矛頭指向北一女，砲轟能就讀該校的學生「也是特權」。相關討論瞬間引爆各界議論，並引起許多教師、律師、工程師、教育專家等人士關注。

請繼續往下閱讀...

前Google軟體工程師「Roger」，也在社群自製一份「台灣特權量表」，請大家回憶自己18歲以前的人生，有沒有符合他列出的20項經歷，並歡迎大家補充稱得上「特權」的經歷，吸引近90萬人次瀏覽與測試，還出現許多衍生版本。謝知橋表示，這份量表有些條件不容易、有些人覺得看起來很基本，是因為這些「都是比較出來的」。

謝知橋以自身經歷舉例，兒時因家中開店，只能在收銀台寫作業，期間容易被店內環境打斷、很難專心，他也以自家條件指出，一般學生要考上高中第一志願是不太容易的，而他雖然考上第一志願，也非常清楚考上主因，是父母生給他一顆比一般人思考稍微敏捷一些的腦，「這就是我擁有的privilege，因為這不是我努力得來的。」

謝知橋強調，這種不屬於自己努力得來的條件或環境，無論是先天基因、後天獲得，都是privilege、都是特權。他還回憶，自己2020年至2021年去偏鄉教書的經歷，是他最深刻感受到自己從小擁有多少privilege的時候，當地孩子在家中面臨的種種困境，導致他們課業學習都很不順利，想靠讀書翻身幾乎比阿湯哥不可能的任務更艱難，不走上歪路已經是謝天謝地，「相較之下，我還能在收銀台寫作業根本沒什麼好抱怨的。」

謝知橋表示，若學歷不錯、不太明白自己擁有多少privilege，他鼓勵可以去偏鄉學校去代理1、2年，去過一輪，看過偏鄉學生擁有的條件與環境，再對比自己的成長過程，你就會知道你擁有的或許比上不足，但比下「綽綽有餘有餘有餘有餘有餘有餘」，而這些「有餘」就是你的privilege，「為什麼你感覺不到自己有特權（privilege），因為很可能你身邊的人擁有的privilege比你更多，所以你覺得自己沒有。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法