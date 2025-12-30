公務員兼獨立樂團主唱 斜槓青年林倩新專輯「NOT TO BE」獲國際獎項肯定

音樂創作者林倩，同時也是台中市文化局員工，作品獲多項國際影展大獎。（文化局提供）

在台中市政府文化局任職的林倩，身兼獨立樂團「薄荷葉」主唱與創作者，近期以新專輯「NOT TO BE」獲得多項國際獎項的肯定，除榮獲全球音樂獎（Global Music Awards, GMA）4項銀獎外，專輯兩支音樂錄影帶「深灰 HAZE」「LOSER」亦入選義大利、匈牙利、美國、西班牙、羅馬尼亞等國際影展，一舉抱回5項大獎，才華洋溢。

林倩表示，作品能在國際舞台被看見，對她而言不只是獲獎的喜悅，更是一種「作品被理解」的回饋；身兼文化工作者與公務員兩種身份，非常特殊，她表示，這樣的生活狀態「有點像是在壓榨自己」，卻也坦言樂在其中。

市府指出，林倩出生於台中、成長於高雄、曾在台北求學，11年前考上公務員後，分發回到台中工作。她認為，台中不像台北節奏高壓，也不像高雄氣候炎熱，是一座能在生活與工作間取得平衡的城市。

林倩自18歲開始玩樂團，至今將近30年，始終刻意將音樂保留在「興趣」的位置，而非作為主要職業，因為她認為，一旦興趣成為賺錢工具，創作便容易失去純粹，穩定的公職工作成為生活基底，音樂則是需要被珍惜與保護的熱愛。

由她主導的作品「深灰 HAZE」，正是此一創作理念的體現。歌曲長達11分鐘，遠超過主流音樂工業慣常的3分鐘結構；她清楚產業規則，也曾猶豫是否妥協，但最終選擇讓情緒完整鋪陳，嘗試台灣較少見的創作形式。

專輯完成後，原規劃拍攝實景MV，卻因團隊狀況無法成行，改以AI作為影像創作工具，完成作品並投向國際影展。「深灰 HAZE」亦在義大利人工智慧影展獲得攝影獎肯定，評審對作品整體美學、節奏與情緒掌握給予高度評價。

