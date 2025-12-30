為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    元旦起開放廚餘養豬 台中32場申請、4場轉型飼料養豬

    2025/12/30 18:40 記者蘇孟娟／台中報導
    元旦起有條件開放廚餘養豬。（台中市府提供）

    中央自明年元旦起有條件開放廚餘養豬，台中市農業局長李逸安指出，台中原有36場養豬場符合廚餘養豬資格，目前32家申請廚餘養豬，另4場自行轉型，明年恢復廚餘養豬後會加強稽查，首週天天到場稽查，之後每兩週稽查一次，確保廚餘養豬安全。

    因應國內10月爆發非洲豬瘟，廚餘禁養豬自明年元旦起有條件解禁1年，自後（2027）年起全面禁止廚餘養豬。李逸安指出，中央自明年元旦起，僅有條件開放給飼養200頭以上大型、合法登記的養豬場廚餘養豬，並導入數位監控，台中市原有36家養豬場符合資格，目前有32場提出廚餘養豬申請，因中央鼓勵業者轉型，若立即轉型每頭豬提供3600元飼料補助，若緩衝期維持廚餘養豬每頭豬隻補助降一半，有4家提前轉型為飼料養豬。

    李逸安指出，明年養豬廚餘限使用包括學校、團膳、餐廳等事業廚餘，家戶廚餘不得使用，申請廚餘養豬的養豬場須裝設數位監控設備，載運廚餘車輛亦須裝設GPS定位，未來更要確實執行廚餘蒸煮處理，90度蒸煮1小時以上，配合新制上路，明年元旦起恢復廚餘養豬後，台中也將加強稽查密度，確保安全。

    他指出，明年元旦起恢復廚餘養豬後、新制上路首週，台中市會採取天天派員前往32家養豬場稽查，之後每兩週稽查一次，嚴格把關養豬場廚餘養豬相關措施是否落實。

    養豬場須裝設數位監控系統才能申請廚餘養豬。（台中市府提供）

