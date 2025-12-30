台南成大學生連署 爭取YouBike前30分鐘免費

國立成功大學學生今天由綠營議員蔡筱薇陪同開記者會，爭取YouBike前30分鐘免費。（記者王姝琇攝）

國立成功大學學生今天由綠營議員蔡筱薇陪同開記者會，爭取YouBike前30分鐘免費。交通局建議，可由學校申請市民認同卡享半價優惠；另TPASS 299月票涵蓋市區公車與YouBike前30分鐘免費。

目前六都僅台南、高雄YouBike未提供前30分鐘免費，影響主要使用的學生族群甚大。蔡筱薇表示，台南鐵路地下化後未來的綠園道，市府積極推動綠色運輸與步行、自行車友善環境，也符合台南推動低碳交通的長期目標；成大學生以腳踏車代步多，但每年廢棄腳踏車問題困擾里長，前30分鐘免費可提升使用率、培養通勤習慣，也解決廢棄車問題。

成大學生代表今天提出連署請願書給交通局，成大學生表示，YouBike已成為學生與上班族的重要交通工具，若能提供YouBike前30分鐘免費，能提升公共自行車使用率、降低短程交通的碳排放量。

成大學生代表強調，目前全台多個縣市已提供YouBike前30分鐘免費，六都有台北市、新北市、台中市，桃園市更是前60分鐘免費，另非六都有新竹市、新竹縣、嘉義市等，直轄市僅台南市、高雄市30分鐘內需付費，推動自行車交通的誘因明顯不足。

成大里長張歸樵、圍下里長石桂霖、大學里長黃荀武也說，市府若能提供YouBike前30分鐘免費，學生可減少購買自行車，減少大量廢棄腳踏車的亂象。

交通局副局長熊萬銀表示，市府推動公共自行車政策已有相當成果，目前全市已設置約630座站點，累計使用人次超過1150萬，成功大學周邊有20多處站點，密度是全市最高之一，黃偉哲市長指示明年持續擴增站點，預計再增加約200站。今年建置與補貼已支出約1億2千萬元，明年再擴充仍需約1億1千萬元。

熊萬銀說，市府在政策上仍以「使用者付費」為原則，建議可購買TPASS 299方案，涵蓋市區公車與YouBike前30分鐘免費；另市民卡騎乘YouBike2.0或2.0E皆享半價，大專院校可由學校名義向市府申請市民認同卡，可享半價。另明年也推新制，YouBike全車種全面納入「公共自行車傷害險」免費加保範圍，但未完成投保者將無法租借。

