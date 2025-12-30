桃園捷運綠線加速趕工 八德段7台潛盾機同步掘進創紀錄

桃園捷運綠線八德地下段今年第7台潛盾機，30日自G05小大湳站向G04大湳站下行線掘進。（捷工局提供）

桃園捷運綠線八德地下段今年第7台潛盾機，今（30）日自G05小大湳站向G04大湳站下行線掘進，預計推進約1200公尺，八德區地下段目前同時有7台潛盾機運作。

市長張善政到工地現場見證潛盾機啟動發進，他表示，這次出發的潛盾機並非「新手上路」，它在先前已於八德地區成功完成第2條潛盾隧道的貫通任務，為了迎接新的地質挑戰，施工團隊替它換上專為此區段地層重新設計、量身打造的全新切刃盤，以最佳狀態投入下一階段的鑽掘工程。

捷工局表示，隨著這台潛盾機投入作業，八德區介壽路地底下的景象也創下國內單一工程標同時有7台潛盾機同步在地底掘進的紀錄，工區內7條潛盾隧道同步推進，宛如地底「大軍齊發」，展現綠線工程全速衝刺的氣勢。

捷工局長劉慶豐指出，捷運綠線地下段歷經管線遷移，車站施作潛盾機空間，目前正邁入最密集的施工階段，潛盾機大量投入有助於加快整體工期，為未來全線通車奠定扎實基礎。

捷工局表示，捷運綠線GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線共有10條隧道，目前已貫通2條隧道，至今捷運綠線八德地區7台潛盾機已全數發進鑽掘，預計2027年將10條潛盾隧道全部貫通。

